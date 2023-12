Le champion de France en titre prépare l'avenir et va prolonger sur la durée trois pépites de son effectif. Parmi elles, le champion du monde des moins de 20 ans, Paul Costes.

Après des débuts parfaits en Champions Cup, Toulouse retrouve le quotidien du Top 14 avec un choc juste avant les fêtes et la réception de Toulon au Stadium (samedi, 21 heures). Une rencontre importante pour les Toulousains qui veulent passer la vitesse supérieure en championnat, avant d'aller défier La Rochelle, le 30 décembre prochain à Marcel-Deflandre. Et si les Stadistes défieront les Toulonnais avec une équipe quatre étoiles (18 internationaux sur la feuille de match), les dirigeants toulousains n'en oublient pas moins de préparer l'avenir. Selon nos informations, Paul Costes, Mathis Castro-Ferreira et Guillaume Cramont vont s'engager sur le long terme avec le Stade toulousain (2027 et 2028).

Pour les deux premiers cités, il s'agira de leur premier contrat professionnel. Mathis Castro-Ferreira (19 ans) arrivait en fin de contrat espoir en 2024. Le troisième ligne a disputé quatre matchs de Top 14 cette saison dont un comme titulaire au poste de numéro 7. Pour Paul Costes (20 ans), il était important de verrouiller sur le long terme l'un des grands talents français de ces prochaines années. Le trois-quarts centre a explosé au plus niveau ces dernières semaines. Irrésistible avec les moins de 20 ans où il est devenu champion du monde en juillet dernier, il a déjà disputé neuf matchs avec les Rouge et Noir depuis le début de saison malgré une féroce concurrence à son poste.

Au talonnage, les Toulousains sont armés

En parlant de concurrence, le poste de talonneur n'est pas en reste non plus. Guillaume Cramont arrivait lui aussi en fin de contrat à l'été prochain. Sa future prolongation de contrat prouve la confiance du staff d'Ugo Mola à son égard, alors même que l'effectif toulousain est déjà sacrément armé à ce poste. En effet, avec Peato Mauvaka et Julien Marchand, les Haut-Garonnais ont déjà dans leurs rangs deux des meilleurs talonneurs au monde. Mais en s'entraînant tous les jours aux côtés de joueurs de ce niveau, Guillaume Cramont a déjà progressé, montrant très souvent une grande aisance ballon en main et une assurance en conquête. Avec neuf matchs joués depuis le début de la saison, le jeune talonneur a tiré son épingle du jeu pendant la Coupe du monde et la blessure de Marchand. Trois pépites qui vont faire les beaux jours du Stade toulousain pendant bon nombre d'années.