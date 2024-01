L'équipe de France de rugby à VII a annoncé le groupe convoqué pour le stage de préparation à Marcoussis qui aura lieu du 2 au 5 janvier. Antoine Dupont va donc officiellement connaître son premier stage.

Ce n'est une surprise pour personne, mais simplement une officialisation. Comme annoncé depuis plusieurs mois, Antoine Dupont va lancer sa saison avec l'équipe de France VII en vue d'une participation prévue aux Jeux olympiques 2024 à Paris. En point de départ à cette nouvelle aventure, le demi de mêlée toulousain est donc officiellement convoqué par le sélectionneur Jérôme Daret pour participer au premier stage de préparation qui durera du 2 au 5 janvier à Marcoussis.

Présent à l'entraînement avec son club ce mardi, Antoine Dupont va partir vers l'Ile de France pour y découvrir ses nouveaux partenaires le temps d'une journée. De retour sur Toulouse ensuite, il continuera de préparer la rencontre de Top 14 face à Lyon la suite de la semaine et devrait retrouver les terrains après sa mise au repos face à la Rochelle. Présents sur beaucoup de fronts à la fois, Antoine Dupont et le Stade toulousain ont trouvé un terrain d'entente naturel pour que le joueur puisse s'intégrer en douceur à sa nouvelle discipline. Il devrait prendre part aux tournois de Vancouver (23-25 février) et Las Vegas (2 et 3 mars) pour continuer sa progression vers l'objectif ultime qui lui se déroulera à Paris cet été. L'équipe de France à 7, elle, préparera ce mois de janvier avec le but de réaliser une bonne performance le 26 janvier lors de l'étape de Perth (Australie).

La liste complète de ce rassemblement : Capilla, Dupont (jusqu’au 03/01), Epee, Grandidier, Huyard, Iraguha, Joseph, Laugel, Mazzoleni, Parez, Pasquet, Rebbadj, Riva, Sepho, Simon, Trouabal, Zeghdar.