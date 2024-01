Le troisième ligne aile de Toulon fait partie des novices appelés avec les Bleus pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Aux côtés de son ami d'enfance Antoine Gibert, il est revenu sur ses premiers pas à Marcoussis.

Son intégration

J'apprends à connaître le groupe, à connaître tout le monde. C'est vrai qu'on s'affronte tous les week-ends mais on apprend à se connaître. Avec Antoine Gibert (NDLR autre novice, présent à ses côtés face à la presse), on est hyper contents d'être là. Pour l'instant, c'étaient deux journées tranquilles : on apprend les stratégies, on apprend le cadre. On a hâte de commencer le boulot. Un bizutage ? On ne l'a pas encore eu, mais ça risque de venir dans pas longtemps.

Ses premiers pas

Le mieux, c'est de rester soi-même. Avec Antoine, on est très heureux d'être ici, d'être à Marcoussis. Le but, c'est de porter le maillot, c'est de jouer. On va donner le maximum pour réussir à le faire. On sait que la marche est haute et qu'il y a énormément de concurrence à nos postes. On est sur le terrain pour être dans les 23. Ce sont nos premiers pas donc on est contents, on verra bien ce qui arrive par la suite.

Voici le groupe des 34 Bleus pour préparer le Tournoi des Six Nations ! Avec quelques novices et Greg Alldritt nommé capitaine ! pic.twitter.com/LX32DFw9ad — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 17, 2024

Le système de jeu

Une partie du staff a changé. Les avants, nous avons un nouveau système à apprendre, en touche par exemple. Patrick Arlettaz a aussi apporté quelques modifications en attaque. Rien n'a complètement changé mais il y a des modifications que l'ensemble du groupe doit apprendre, il faut se créer des automatismes. Ça va venir en jouant, on a du boulot et des choses à apprendre. Le soir, on est sur nos carnets à réviser. C'est notre cas pour nous, les nouveaux, mais pour les autres aussi.

A lire aussi : 6 Nations 2024 - Exclusif. Fabien Galthié : "Nous sommes toujours en mission"

Le Mondial

Le groupe est déjà très heureux de se retrouver, les joueurs ont passé plusieurs mois ensemble pendant la Coupe du monde, donc ils sont heureux de se retrouver. Toute l'équipe, le staff essaie d'apprendre de ce match, de cette expérience. Il y a des choses positives sur lesquelles on peut s'appuyer, d'autres qu'on peut corriger. On travaille dessus pour préparer l'Irlande.

A lire aussi : XV de France - William Servat : "Romain Taofifenua est le meilleur impact player du monde"

Ses souvenirs communs avec Antoine Gibert

On avait gagné un titre en Espoirs au Racing. On a commencé le rugby quasiment en même temps, moi au Racing, lui à Boulogne. On joue ensemble depuis l'âge de 10 ou 11 ans. On a grandi ensemble, on a joué sept, huit ans sous le même maillot. Il est resté au Racing, moi j'ai eu mon parcours de mon côté. C'est une forme de plaisir de se retrouver ici, sous le maillot de l'équipe de France, deux copains d'enfance... On a fait les 400 coups !

A lire aussi : XV de France - Le week-end des Bleus : Antoine Gibert à la fête, Anthony Jelonch à terre

Son explosion

Je suis très content d'être arrivé ici, c'est sûr que j'ai un parcours un peu atypique: je suis parti à Brive pendant quatre ans, ça s'est très bien passé. C'est là que j'ai commencé à jouer, à faire mes armes. À Toulon, tout s'est enchaîné très rapidement. La Coupe du monde m'a laissé un peu de place, sans les internationaux. Ça m'a ouvert des portes, tout s'est bien passé. Je suis très heureux d'être ici même si je sais que ce n'est pas une fin en soi. Tout va très vite dans un sens et ça peut aller très vite dans l'autre. Je garde les pieds sur terre et je vais continuer à bosser.

Sa blessure

Je me suis fait une entorse au ligament interne contre le Stade français. C'était prévu que je revienne au bout de trois semaines. On a fait le nécessaire avec le staff médical à Toulon pour revenir dans les temps. Ça va beaucoup mieux, mon strap, c'est que par précaution.