Oublié de la première liste de Fabien Galthié pour la préparation du Tournoi des 6 Nations, Paul Willemse (31 ans, 31 sélections) a finalement été rappelé ce lundi à la faveur de la blessure d'Emmanuel Meafou. Après deux ans d'aller-retour à l'infirmerie, le sort offre une nouvelle chance au deuxième ligne montpelliérain.

Le grand chelem 2022 a été le sommet de la carrière de toute une génération d'internationaux tricolores, jusqu'à présent. Pour Paul Willemse, s'il a constitué un aboutissement, il a aussi marqué le début des ennuis.

Depuis près de deux ans, le deuxième ligne enchaîne les blessures. Tout a commencé le 3 mai 2022, au début d'un printemps qui allait finir par sacrer son MHR. Ce jour-là, le club héraultais annonça, dans un communiqué, que le Sud-Africain d'origine souffrait « d'une rupture du ligament latéral médial du genou » droit. Avec une indisponibilité estimée « à huit semaines ». Ce qui est peu mais beaucoup à ce moment de la saison. Paul Willemse assista ainsi en costume au sacre des siens avant de se tourner vers de nouveaux objectifs, à commencer par le choc tant attendu et si spécial pour lui face aux Springboks, en novembre, à Marseille. Ce rêve allait, lui aussi, lui passer sous le nez, la faute à une lésion musculaire aux ischio-jambiers contractée lors d'un entraînement à haute intensité des Bleus, trois jours avant France-Australie, test inaugural de cette tournée.

Le passage à l'année 2023 était censé marquer une renaissance. La promesse fut tenue, un temps. Titulaire lors des quatre premières journées du Tournoi, le Montpelliérain fut rattrapé par ses soucis récurrents aux ischio-jambiers. Cette rechute le priva du dernier match face au pays de Galles - chose assez anecdotique - mais immisça surtout de nouveau le doute pour la suite. Quatre ans après avoir manqué la Coupe du monde 2019 sur blessure, l'édition 2023 était l'occasion tant attendue pour le natif de Pretoria de découvrir la plus grande compétition planétaire. Fin juillet, une première alerte incita le staff à ménager son numéro 5 habituel. En suivant, les matchs de préparation rassurèrent provisoirement sur sa condition physique avec une entrée en jeu en Ecosse et deux titularisations contre les Fidji et l'Australie.

Une nouvelle concurrence

Mais alors que tout le prédestinait à affronter les Blacks en entrée de Mondial, la rechute arriva au pire des moments. Au plus inattendu, aussi : le deuxième ligne de 30 ans se blessa à la cuisse au cours d’une séance sur les installations de son club alors qu'il suivait le programme préparé par le staff tricolore pour cette semaine de repos. Remplacé par Bastien Chalureau dans le groupe, l'Héraultais traversa la Coupe du monde comme spectateur puis consultant. Dans l'attente, vaine, d'un rappel. Ironie de l'histoire, c'est son pays natal qui mit définitivement un terme à son rêve.

On était alors en droit de se demander si l'international aux 31 sélections en connaîtrait un jour une 32e. Avec l'intégration tant attendue d'Emmanuel Meafou et la montée en puissance de Posolo Tuilagi, l'ancien Grenoblois devait faire face à une nouvelle concurrence. Romain Taofifenua, un temps retraité international, a, qui plus est, effectué volte-face en décembre. Ne pas voir le nom de Willemse parmi les 34 appelés de Fabien Galthié n'avait donc pas surpris grand monde, d'autant plus au regard du parcours du MHR. Finalement, c'est un énième coup du sort, cette fois-ci favorable, qui a changé sa trajectoire : Emmanuel Meafou victime d'une entorse à un genou, Posolo Tuilagi jugé encore trop juste pour le niveau international, il a été rappelé ce lundi par l'encadrement tricolore. Reste à voir si le staff décidera de lui confier de nouveau le numéro 5 ou si Romain Taofifenua, appelé avant lui, se verra confier le costume. Quoi qu'il en soit, la carrière en Bleu de Paul Willemse n'est pas encore terminée.