Appelés par Fabien Galthié, les deux flankers ont retrouvé le chemin des terrains, mais à la marge de l’effectif toulonnais préparant le match face à Glasgow. En conférence de presse, Pierre Mignoni a fait un point sur l’état de santé de ses blessés.





Un rayon de soleil dans un début de grisaille. Avec cinq revers lors des six derniers matchs, Toulon a retrouvé un peu le sourire avec la liste des 34 Bleus appelés à préparer le Tournoi des 6 Nations et la première rencontre face à l’Irlande. Si Halagahu et Jaminet sont en pleine possession de leurs moyens, ce n’est pas le cas de Charles Ollivon et Esteban Abadie.

Titulaire lors de la dernière coupe du Monde, le « Grand Charles », qui a ressenti une gêne à la cuisse lors d’un entraînement avant le déplacement à Montpellier, le 7 janvier dernier, a réalisé des exercices de course sur le côté du terrain où le groupe varois était en train de répéter ses gammes avant le déplacement à Glasgow. Il était en compagnie notamment du préparateur physique Gilles Allou et d'Esteban Abadie. « Il est quasiment bon pour reprendre la compétition. Il peut même jouer, mais j’ai pris la décision de ne pas prendre de risques par rapport à lui. C’est un choix de manager, car Charles voulait jouer. Il a aidé l’équipe sur les à-côtés durant toute la semaine. Il s’est concentré sur l’équipe. J’ai juste préféré qu’il reste focus sur la suite qui nous attend. »

Abadie est encore limité pour reprendre l’entraînement

Novice au sein de la liste donnée par Fabien Galthié, Esteban Abadie est en revanche « plus en retard » que Charles Ollivon selon Pierre Mignoni. Cadre de Toulon depuis sa venue de Brive, le troisième ligne (12 apparitions pour 877 minutes de jeu) est sorti touché, le 30 décembre dernier, lors du succès du RCT face au Stade Français Paris (19-5). Depuis, il souffre d’une gêne au ligament interne d’un genou.

Toulon prévoyait une quinzaine de jours d’absence, mais le joueur formé au Racing 92 a travaillé, ce mardi, en duo avec Charles Ollivon. « C’est difficile de comparer, car ce n’est pas la même blessure que Charles. Il est encore trop limité pour pouvoir reprendre l’entraînement. Fabien (Galthié, NDLR) est au courant. Je pense qu’il pourra s’entraîner mardi ou mercredi prochain. C’est à voir. Il peut postuler au rassemblement de l’équipe de France, mais Esteban ne prendra pas le moindre risque. »