Même s’il n’a pas pu se rendre à Dublin, en raison de la tempête qui sévit sur les îles britanniques, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a participé, ce lundi en visioconférence, au traditionnel lancement du Tournoi des 6 nations et a répondu aux questions des médias, essentiellement anglo-saxons. Ce qui lui a permis de revenir sur l’absence d’Antoine Dupont mais aussi sur les enjeux de ce premier match face à l’Irlande.

Comment abordez-vous ce premier rassemblement post-coupe du monde ?

Nous sommes très heureux de nous retrouver à Marcoussis pour préparer ce nouveau Tournoi des 6 Nations 2024.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles d’Anthony Jelonch et d’Emmanuel Meafou ?

Anthony m’a appelé hier soir (dimanche) après avoir passé son IRM. Il m’a dit avoir le ligament croisé antérieur du genou droit rompu. Il s’agit de l’autre genou, pas celui qui a déjà été opéré. On connaît le protocole et la durée d’indisponibilité sur ce type de blessure. On lui souhaite beaucoup de courage. On est vraiment triste pour lui, il va nous manquer. Concernant Emmanuel Meafou, les nouvelles qui nous sont données par le médecin du Stade toulousain indiquent qu’il souffrirait d’une entorse d’un ligament d’un genou, grade 2. C’est donc un forfait plus ou moins long mais je ne peux pas vous donner la durée de son indisponibilité.

Quelle est l’importance pour Antoine Dupont de participer aux Jeux Olympiques de Paris et à quel point va-t-il manquer au XV de France dans ce Tournoi des 6 Nations ?

L’idée d’Antoine de participer aux Jeux Olympiques est née il y a quasiment deux ans. Ce projet a été construit avec la FFR et son club. Nous ne sommes donc pas surpris. Pour bien se préparer, nous savions qu’il serait sur le circuit international du rugby à 7 dès le mois de février. Maxime Lucu et Nolan Le Garrec sont donc nos deux demis de mêlée. C’est vrai qu’Antoine est une star de l’équipe de France de la même manière que Gregory (Alldritt) a acquis cette notoriété avec l’équipe de France. Une équipe de France dont la popularité va au-delà de nos frontières. Cette équipe de France rayonne, c’est une équipe qui inspire. La dynamique est vraiment très très positive. J’imagine que nos matchs en province vont permettre de développer notre notoriété. De Marseille à Lille, en passant par Lyon, c’est une traversée de la France que nous allons faire pour aller à la rencontre de nos supporters.

Quelle a été votre réaction quand vous avez appris la décision d’Antoine Dupont de prendre part aux Jeux Olympiques et quelle a été la réaction des joueurs ?

Je n’ai pas eu de réaction particulière, sinon une volonté d’accompagner le joueur à travers le projet des équipes de France. Il faut bien savoir que c’est la volonté commune d’un joueur, d’une fédération et d’un club. Quant aux joueurs, cette décision a été partagée depuis deux ans. D’autres auraient pu participer à ce projet. Je peux citer Damian Penaud par exemple. Mais lui a changé récemment de club et a pris une décision différente. Il reste donc avec le XV de France.

Comment appréhendez-vous le premier match contre l’Irlande et où se situent aujourd’hui ces deux équipes à vos yeux ?

D’une année à l’autre, les scénarios et les performances des équipes sont totalement différents. Ça dépend du début de compétition, évidemment ? D’autres se construisent durant la compétition et qui, après un tournoi difficile, performe sur le Tournoi suivant. Pour le moment, même si elle a été éliminée en quart de finale de la Coupe du monde, l’Irlande est deuxième au classement mondial. C’est une équipe qui n’a perdu qu’un match en deux ans. Il suffit de regarder son palmarès pour voir que c’est une équipe formidable et merveilleuse. L’an dernier, elle a réalisé le Grand Chelem. Nous allons la recevoir à Marseille dans un stade assez particulier. Il y a une ferveur très méditerranéenne. L’équipe de France adore ce stade.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France. Icon Sport

Avez-vous le sentiment de vivre une rentrée des classes depuis dimanche à Marcoussis ?

Le Tournoi des 6 nations, c’est toujours une forme de rentrée des classes. Il y a toujours cet aspect-là. Nous ne nous sommes pas vus avec les joueurs depuis le 15 octobre. En général, on se quitte fin novembre après la tournée d’automne. Mais là il y a un double sentiment entre renouveau et continuité après quatre années passées ensemble. Ces deux dernières années, nous n’avons perdu que deux matchs. Ça signifie que nous avons aussi beaucoup gagné. C’est donc intéressant de nous appuyer sur ce vécu commun. On s’attache à avoir une continuité. Nous considérons que nous sommes au jour 2 après la défaite contre l’Afrique du Sud. L’enjeu est de reconnecter les joueurs et de s’appuyer sur le quart de finale de la Coupe du monde. Voilà en quoi c’est un renouveau, mais aussi une continuité.

Pouvez-vous nous parler de Maxime Lucu que vous avez choisi d’intégrer au groupe des leaders en remplacement d’Antoine Dupont ?

Max fait partie du groupe France depuis maintenant trois ans. En signant à l’UBB, un club de Top 14, il est aussi monté au niveau international. C’est une évolution très positive vers le meilleur niveau possible, avec son talent, le travail. Vous avez constaté, comme moi, qu’il fait un très bon début de saison, dans la lignée de ce qu’il avait fait avant. C’est pour cette raison qu’il se retrouve naturellement dans le groupe des leaders. Et puis, dans un groupe de leaders, il faut toujours un peu « basques » (rires). Nous en aurons deux avec Charles (Ollivon), mais nous avons aussi des Gersois. Nous faisons attention à ce qu’il y ait un équilibre géographique dans la composition de notre groupe de leaders.