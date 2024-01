Antoine Gibert a été appelé pour la première fois en bleu. Il fait partie de la liste des 34 joueurs qui prépareront le Tournoi des 6 Nations. Dans l'émission viàMidol Des Mauls et Débats, nos journalistes reviennent sur la présence du demi d'ouverture du Racing 92 dans le groupe France.

C'est certainement LA surprise du groupe des 34 joueurs convoqués pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2024. Antoine Gibert s'apprête à faire ses premiers pas avec le groupe France au CNR de Marcoussis. L'ouvreur du Racing 92 a profité de son gros début de saison et surtout de sa polyvalence entre demi de mêlée et ouvreur pour subtiliser la place d'Antoine Hastoy chez les Bleus. Une convocation qui a été au centre des débats lors de notre émission viàMidol Des Mauls et Débats.

Selon nos journalistes, la véritable surprise n'est pas la présence de Gibert mais bien l'Absence d'Hastoy, qui était l'ouvreur numéro 2 du XV de France lors de la dernière Coupe du monde. Le demi de mêlée du Lou Baptiste Couilloud est aussi hors-groupe en raison de la polyvalence de Gibert. Le XV de France débute son Tournoi des 6 Nations le vendredi 2 févrirer face à l'Irlande.