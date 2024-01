Terrible nouvelle pour le Toulousain Anthony Jelonch, blessé ce dimanche lors du match face à Bath : le sélectionneur Fabien Galthié a annoncé que le ligament croisé du genou droit était rompu. Alors qu'il avait connu le même sort au genou gauche il y a un an, sa saison est d'ores et déjà terminée.

La crainte était grande, malheureusement Fabien Galthié l'a matérialisée avec des mots : "le ligament est rompu". Ce lundi, pour la conférence de presse inaugurale du Tournoi des 6 Nations 2024 avec les sélectionneurs et capitaines, le technicien en charge du XV de France était forcément interrogé sur le sort d'Anthony Jelonch, troisième ligne appelé dans la liste des 34 à préparer la réception de l'Irlande, le 2 février à Marseille. Seulement, le joueur s'est blessé lors de la victoire de Toulouse face à Bath (31-19) en Champions Cup. Et l'hypothèse la plus pessimiste s'est avérée, avec une rupture du ligament croisé du genou droit.

Notre 3ème ligne souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou ?

Si le forfait de l'ancien Castrais pour le Tournoi était déjà officiel, on sait désormais que c'est (aussi) le reste de la saison qu'il va rater. Décidément, le sort s'acharne sur Jelonch : l'année passée (le 26 février 2023), il avait subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

De quoi le plonger dans une course contre la montre pour participer au Mondial, un peu plus de six mois après. Ce qu'il avait réussi, non sans épater le milieu médical. Cette fois, la blessure a frappé son genou droit et les délais de retour à la compétition seront moins serrés.