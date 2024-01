Le sélectionneur Fabien Galthié et son capitaine Gregory Alldritt devaient participer à la conférence de presse de présentation du tournoi 6 Nations à Dublin ce lundi. Seulement en raison d’une tempête qui sévit sur les Iles Britanniques leurs avions programmés ce dimanche, puis ce lundi matin ont été annulés.



Fabien Galthié et Grégory Alldritt, qui comme leurs homologues, devaient se rendre à Dublin pour la conférence de presse du tournoi des 6 Nations 2024, ont été contraints de rester en France et ont dû participer à ce rendez-vous par visioconférence. Alors que les deux hommes avaient un avion prévu ce dimanche pour rejoindre la capitale irlandaise, la tempête Isha qui provoque de fortes perturbations au Royaume-Uni et en Irlande les a empêchés de prendre ce premier vol. Bis repeptita ce lundi matin. Alors le sélectionneur du XV de France et son capitaine ont suivi la conférence de presse depuis Marcoussis. Fabien Galthié a tenu à s'excuser avant de commencer à répondre aux questions.

Ils étaient les deux seuls absents de ce grand raout médiatique qui réunissait au siège du sponsor éponyme de la compétition, les sélectionneurs et les capitaines des six pays participants.