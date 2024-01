Le jeune ouvreur, plutôt à son aise contre les Chiefs d’Exeter (40-17), a réalisé un bon match, une semaine après avoir sombré à Northampton. Si sa situation derrière Camille Lopez n’est pas simple à vivre, il compte s’accrocher pour la seconde partie de saison.

L’Aviron bayonnais a battu Exeter hier soir (40-17) et ce large succès face à l’équipe anglaise restera gravé dans l’histoire du club, puisque c’est la première fois que les ciel et blanc remportent un match de Champions Cup. C’est aussi la première fois, depuis que Camille Lopez a rejoint les bords de Nive (été 2022), que l’Aviron bayonnais gagne sans son maître à jouer. Le chiffre, mis en avant par nos confrères de Sud Ouest, en dit long sur la “Lopez dépendance” qui s’est installée à Bayonne en un an et demi.

Lopez toujours présent quand Bayonne gagne

L’an dernier, l’ancien ouvreur de l’ASM, a joué les 26 matchs de championnat. Les treize fois où Bayonne s’est imposé, Lopez était sur la feuille (douze titularisations). En Challenge Cup, où le Mauléonnais était au repos, les ciel et blanc n’ont pris que des claques. Depuis le début de la saison, l’histoire se répète. Lopez a joué toutes les rencontres de championnat et a donc (logiquement) participé aux cinq victoires en Top 14.

En Champions Cup - une compétition pour laquelle il a été laissé au repos - Bayonne a fait confiance à Thomas Dolhagaray. L’équipe basque n’est pas passée loin de l’exploit au Munster (17-17), dans un match où “Dolha” a été décisif, puisqu’il a notamment passé la transformation du match nul, mais l’Aviron a ensuite perdu contre Glasgow (11-12) et a été balayé à Northampton (61-14).

Thomas Dolhagaray a bien alterné entre du jeu au pied et à la main face à Exeter.

Dolhagaray reconduit malgré son match raté contre les “Saints”

Malgré son match raté au Franklin's Gardens, Thomas Dolhagaray a bénéficié de la confiance du staff cette semaine, puisque Grégory Patat l’a reconduit comme titulaire face à Exeter. “Il n’y avait pas grand-chose à retirer de Northampton. Chacun avait fauté. L’idée, contre Exeter, ce n’était pas de leur redonner leur chance, mais vis-à-vis du groupe et du management, c’était la meilleure solution”, expliquait le technicien au coup de sifflet final.

Pendant 70 minutes (il a reçu un jaune en fin de première période), Thomas Dolhagaray a été plutôt à son aise sur la pelouse de Jean Dauger. Il a aussi pu jouer derrière un pack dominateur et a été mis dans de bonnes conditions par son numéro neuf, Guillaume Rouet, excellent contre les Chiefs. “J’étais frustré après Northampton, je n’avais pas fait un bon match, reconnaissait-il hier. Là, j’avais à cœur de faire une bonne semaine et de prendre du plaisir sur le terrain. Quand on avance comme ça, c’est toujours plus facile pour la charnière.”

Dolhagaray : “Ce n’est pas facile tous les jours”

Thomas Dolhagaray (23 ans) n’a pas une situation simple à gérer. À un âge où les jeunes ne demandent qu’à jouer, il doit se contenter des miettes derrière Lopez, indétrônable au poste de dix. Pourtant, l’enfant de Larressore, qui a porté le maillot de l’équipe de France U20, a des qualités évidentes, mais de rares fenêtres pour les montrer. “Ce n’est pas facile tous les jours, avouait-il en salle de presse, dimanche soir. J’aimerais jouer, mais Camille est un joueur exceptionnel. J’essaye d’en tirer un maximum de bénéfices et d’apprendre à ses côtés”.

Contre les Chiefs, pour la première fois depuis un an, Thomas Dolhagaray a aussi eu l’occasion d’enchaîner une seconde titularisation de suite. Une statistique qui en dit long sur le manque d'automatisme auquel le jeune ouvreur doit faire face, car même s’il s’entraîne avec les professionnels depuis plusieurs saisons, rien ne remplace l’intensité d’une rencontre. “Il y a un peu de pression, reconnaissait-il, mais j’essaye de m’en défaire, de garder du plaisir et de profiter pour faire un bon match.” Ce fut le cas face à Exeter, où il a délivré une jolie passe décisive pour Federico Mori, bien alterné entre du jeu au pied et à la main, et battu trois défenseurs. Reste à savoir, maintenant que le championnat va reprendre ses droits et que Lopez va faire son retour en dix, quand Thomas Dolhagaray aura de nouveau l’occasion de s’exprimer.