Bayonne n'aura jamais existé dans cette rencontre à sens unique où il aura encaissé pas moins de 9 essais. Cette défaite 61 à 14 complique la tâche des hommes de Grégory Patat qui devront à tout prix s'imposer face à Exeter pour espérer aller en huitième de finale de Champions Cup

Naufrage, désastre, hécatombe, non-match... Difficile de caractériser la prestation de l'Aviron bayonnais ce soir tant la copie rendue était fade dans cette rencontre comptant pour la 3e journée de Champions Cup. Nous savions pourtant à l'avance que les Basques étaient moins performants loin de Jean-Dauger mais à ce point, personne ne l'aurait prédit. Alors oui, il y avait quelques circonstances atténuantes comme le fait que certains cadres avaient été ménagés ou que Northampton était une équipe en très grande forme ces derniers temps mais tout de même, le résultat fait tache et va laisser des traces dans les têtes bayonnaises.

Très loin de leur meilleur niveau, les Bayonnais ont été complètement dépassés de la première à la dernière minute par des Saints bien plus conquérants.



L'Aviron prend l'eau

Il n'aura fallu que 2 minutes pour prendre la température de cette rencontre. Juste le temps de laisser Freeman débloquer le compteur d'une rencontre qui finalement n'en sera pas une. Avec 6 essais au compteur durant le premier acte, les Saints de Northampton ont fait étalage de leur puissance mais également de leur aisance balle en main. Nul doute qu'avec un niveau de jeu aussi élevé, cette équipe pourra créer la surprise dans cette Champions Cup ouverte. Côté basque, cette première période s'est résumée à un continuel aller-retour entre l'en-but et la ligne médiane. Dépassés dans tous les compartiments du jeu, à commencer par la puissance physique, les Bayonnais ont vécu un cauchemar.

La seconde période aura été plus équilibrée. Forcément, avec une telle avance, les Anglais ont petit à petit baissé le curseur. Cela ne les empêcha pas de marquer 3 nouveaux essais afin de contrebalancer les 2 réalisations du club français (Spring et Callandret). Car oui, l'Aviron aura su montrer un peu de caractère malgré la débandade en confisquant le ballon et enchaînant les temps de jeu. Bien entendu, le mal était fait et c'est presque avec soulagement que la formation de Grégory Patat a entendu le coup de sifflet final.

Exeter dans le viseur

En attendant les résultats des autres rencontres du week-end, Bayonne peut d'ores et déjà se concentrer sur la réception cruciale des Exeter Chiefs le week-end prochain à Jean-Dauger. Pour espérer aller en huitième de finale, il faudra terminer dans le top 4 de cette poule et donc battre les Anglais mais aussi compter sur des résultats positifs dans les autres rencontres. Bref, il faudra sortir les calculettes afin de lire l'avenir européen de Bayonne !