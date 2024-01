Dans un match où Bayonne a pris l’eau comme rarement cette saison (61-14), le jeune ouvreur Thomas Dolhagaray, particulièrement ciblé par les “Saints”, a vécu un calvaire. De son côté, Northampton a été porté par son ailier Tommy Freeman, alors que le flanker Courtney Lawes a encore pesé sur la rencontre.

Les tops

Tommy Freeman

Déjà auteur d’un doublé lors du voyage à Glasgow début décembre, Tommy Freeman a de nouveau réalisé un grand match. Replacé à l’aile après avoir disputé les deux premières rencontres de Champions Cup au centre, l’Anglais s’est amusé dans la défense basque. Il a commencé la rencontre avec un essai (2e), où il a récupéré une bonne passe au pied de Rory Hutchinson. Sa charge près de l’en-but basque, derrière une touche (6e), permet ensuite à Langdon d’aplatir, mais l’essai est refusé. Il est de nouveau décisif à la moitié de la première période (20e) en perçant le rideau ciel et blanc à la suite d’une touche où il est servi intérieur et l’offensive se termine avec un essai de Pearson. On garde aussi en mémoire ce jeu au pied pour lui-même (38e) et les multiples actions où il a été dangereux.

Courtney Lawes

Si Courtney Lawes a beaucoup fait parler de lui dans l’Hexagone après avoir visité les installations de Provence, Brive ou Montpellier, il a montré, ce soir, qu’à bientôt 35 ans (il les aura dans un mois), il restait un grand joueur de rugby. Contre Bayonne, le troisième ligne a inscrit un essai peu avant la demi-heure, sur un renversement petit côté (28e). En défense, il a été précieux avec trois ballons grattés sur Aurélien Callandret (15e), Maxime Machenaud (27e) après une interception de l’ancien joueur du Racing, puis Tevita Tatafu en début de seconde période (41e).

Très loin de leur meilleur niveau, les Bayonnais ont été complètement dépassés de la première à la dernière minute par des Saints bien plus conquérants.



Le film du match > https://t.co/9A0pkn8lMw pic.twitter.com/K2gFq6zj9k — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 12, 2024

Tom Pearson

Le flanker s’est offert le premier triplé de sa carrière. Il arrive au soutien d’Alex Coles, pour profiter du lancer trop long de Facundo Bosch (14-0, 14e). En force, il renverse Thomas Dolhagaray pour doubler la mise (21-0, 21e). Enfin, il termine une action, où il joue bien le coup avec Rory Hutchinson - également très bon ce soir - en début de seconde période (47-0, 45e). Il a aussi beaucoup défendu (13 plaquages, quatrième meilleur total).

Fin Smith

L’ouvreur des Saints a assuré dans l’exercice du tir au but, puisqu’il a terminé la partie avec un joli 8/9 (16 points). Mais au-delà de ça, il a parfaitement bien animé l’attaque d’une équipe de Northampton qui a mis énormément de vitesse dans ses lancements, lesquels ont donné le tournis à la défense basque. Il a aussi bien alterné avec du jeu à la main et au pied, dans le dos des ciel et blanc.

A lire aussi : Investec Champiçons Cup - Bayonne humilié à Northampton

Les flops

Thomas Dolhagaray

Le mois dernier, Thomas Dolhagaray avait été un grand artisan du match nul décroché au Munster (17-17). Cette fois, le jeune ouvreur est passé à côté de son match. Il était mal entré dans la partie en ne trouvant pas une pénaltouche (10e), sur ce qui aurait pu offrir la première possession pour l’Aviron dans le camp adverse. Ce manqué a donné le ton d’une rencontre où le numéro dix a eu beaucoup de mal. Il rate une passe sur un lancement de l’Aviron dans son camp (25e), concède une touche dans ses 22 mètres sur une action où, à sa décharge, il se retrouve esseulé (30e). En défense, l’enfant de Larressore a énormément subi (5 plaquages manqués). Il faut dire que les Saints de Northampton avaient, semble-t-il, particulièrement visé la zone du dix.

Facundo Bosch, de dos, ne peut que constater la supériorité anglaise. PA Images / Icon Sport

Facundo Bosch

Habitué à la compétition, qu’il a remportée une fois avec le Stade rochelais (2022), le talonneur Facundo Bosch n’a pas fait son meilleur match, vendredi soir. En touche, son lancer trop long (14e) est dévié par Alex Coles, puis Pearson marque le deuxième essai du match. Une dizaine de minutes plus tard, sur la ligne médiane, son lancer n’est pas droit (23e). Il commet également un en-avant derrière un ballon porté (26e). Même s’il a été un des bayonnais qui a le plus défendu (10 fois), ce match sera à oublier pour l’international argentin, capable de rendre de meilleures copies.

Tevita Tatafu

Très bon depuis le début de la saison, le droitier Tevita Tatafu a été dans le dur face à l’équipe anglaise. Il a été pénalisé sur la première mêlée (5e). Il a été très discret dans le jeu courant, puisqu’on l’a peu vu avec le ballon (une course, 4 mètres parcourus). Enfin, il a passé dix minutes sur le banc, car il a reçu un carton jaune après un plaquage jugé dangereux sur Sam Graham (16e). Pascal Cotet l’a remplacé dès la 50e.