Lors de ce week-end de Champions et Challenge Cup, la plupart des internationaux français ont brillé, à l'image des Bordelo-Béglais, des Toulousains et des Rochelais. De bon augure avant le Tournoi des 6 Nations 2024.

La France a de quoi faire peut au reste des prétendants au Tournoi des 6 Nations 2024 ! Alors que la prestigieuse compétition internationale débute le 2 février prochain - avec un énorme choc entre la France et l'Irlande au Vélodrome de Marseille - certains internationaux français ont fait passer un message ce week-end. Lors de la troisième journée d'Investec Champions Cup, la majorité d'entre eux a montré qu'ils étaient en très grande forme. Ce fut d'abord le cas des Toulousains. Principal pourvoyeur d'internationaux français depuis le début du mandat de Fabien Galthié, Toulouse s'en rendu en Ulster pour faire étalage de son talent et infliger une correction à des Irlandais dépassés (24-48).

Les Toulousains ont régalé

Dans cette rencontre, Antoine Dupont (qui ne participera pas au Tournoi) s'est sublimé en dictant parfaitement le jeu de son équipe et en marchant sur la rencontre. Intenable, il a multiplié les actions de classe, que ce soit pour lui ou pour ses coéquipiers. Il fut auteur d'un doublé, tout comme le talonneur Peato Mauvaka. Oscar de la semaine Midi Olympique, il a encore été hyperactif en Ulster et a terrassé ses adversaires grâce à sa capacité à casser les plaquages et à être décisif. Dans son sillage, nous pouvons encore citer le très physique Anthony Jelonch, le toujours précieux Thomas Ramos ou encore celui qui pourrait bientôt revêtir le maillot Bleu : Emmanuel Meafou.

Auteur d'une prestation dantesque, avec un doublé à la clé, Antoine Dupont a reçu une belle ovation du public nord-irlandais. Et rappelé que son talent est unique.https://t.co/PZREKzFPOf — Midi Olympique (@midi_olympique) January 14, 2024

Les Toulousains en démonstration ont alors montré la voie aux Rochelais et Bordelo-Béglais, eux aussi impressionnants. Les premiers cités se sont imposés brillamment face à Leicester, avec des internationaux qui continuent de surfer sur leur forme du moment. Dulin, Alldritt et Wardi ont notamment réalisé un gros match. Mais comme tout ne peut pas être rose, une très mauvaise nouvelle est quand même venue gâcher la fête : la blessure de Pierre Bourgarit. Touché à l'épaule gauche, le talonneur pourrait manquer le prochain Tournoi, comme l'a affirmé son manager Ronan O'Gara : "Pierre s'est sérieusement blessé. Je ne sais pas pour combien de mois il va en avoir, mais je dirais trois ou quatre au minimum".

Moefana toujours plus fort

Jonathan Danty est aussi sorti blessé après s'être assommé sur l'épaule d'Handré Pollard et est incertain pour le début du Tournoi. Si Danty ne joue pas, son remplaçant pourrait alors être Yoram Moefana. Le centre de l'UBB est sur une autre planète depuis son retour de la Coupe du monde. Explosif, rapide, calme... le Néo-Calédonien possède tout l'attirail d'un international en puissance. Son match contre les Saracens dimanche l'a encore prouvé. À ses côtés, ce sont tous les Bordelo-Béglais qui ont impressionné, à commencer par Matthieu Jalibert. L'ouvreur a été élu homme du match après son match exceptionnel face à son idole, Owen Farrell. Intouchable, Jalibert a fait briller ses coéquipiers comme Damian Penaud, Louis Bielle-Biarrey ou encore l'international espoir Nicolas Depoortere.

C'est sans Yoram Moefana et Maxime Lucu que l'UBB fera le déplacement à Pretoria, en marge du dernier match de la phase de poules d'Investec Champions Cup !https://t.co/qeSHP5mUQQ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 15, 2024

Le tout, sans oublier Maxime Lucu qui, depuis plusieurs mois, est injouable en club et pourrait revêtir le numéro 9 bleu avec l'absence d'Antoine Dupont. Une grande partie des cadres du XV de France est donc en forme, et c'est tant mieux pour le Tournoi des 6 Nations...