Le talonneur international du Stade toulousain a réalisé une nouvelle prestation de haute volée en Ulster. Si Antoine Dupont ou Emmanuel Meafou pouvaient légitiment prétendre à cet oscar, c'est bien Peato Mauvaka qui décroche cet honneur cette semaine.

À l’heure de décerner cet oscar, plusieurs Toulousains pouvaient légitimement y prétendre, dont Antoine Dupont et Emmanuel Meafou, tant ils furent stratosphériques lors du large succès sur la pelouse de l’Ulster (48-24) samedi soir. Mais Peato Mauvaka, encore exceptionnel, était aussi un sérieux candidat à ce titre honorifique. Dupont et Meafou le pardonneront sûrement, c’est bien le talonneur international qui a finalement raflé la mise…

49 mètres parcourus, 2 turnovers gagnés et 9 plaquages

Il faut dire que, depuis la Coupe du monde durant laquelle il fut clairement le meilleur joueur à son poste, Mauvaka évolue à un niveau impressionnant. Déjà intenable lors de la victoire aux Harlequins en décembre, il a de nouveau livré une prestation XXL à Belfast. Il suffit d’ailleurs de jeter un œil à sa ligne de statistiques pour s’en rendre compte : 7 courses avec ballon, 49 mètres parcourus, 2 turnovers gagnés ou 9 plaquages. Voilà qui démontre une activité diabolique pour un talonneur. Sans oublier évidemment ses deux essais, le premier sur lequel il a validé un superbe ballon porté toulousain et le deuxième où il fut au soutien de Dupont. Il en sourit : "Ce ne sont pas que les trois-quarts qui mettent des essais, il y a aussi les avants !"

Bref, dans un match ouvert qui convient parfaitement à ses qualités techniques et de déplacement, Mauvaka s’est régalé sur une surface qu’il apprécie particulièrement. "Oui, j’aime bien le terrain synthétique, dit-il. Tout va plus vite." Après le match, son manager Ugo Mola soulignait que certains retours avaient renforcé l’émulation sur quelques postes. Difficile de ne pas faire le rapprochement avec la reprise d’un Julien Marchand excellent face à Lyon une semaine plus tôt. Ce qui pousse Mauvaka à être encore plus fort. Une belle nouvelle pour Toulouse… et pour les Bleus.