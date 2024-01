En conférence de presse après la victoire retentissante de l'UBB face aux Saracens (55-15), le manager Yannick Bru a annoncé que ses internationaux Maxime Lucu et Yoram Moefana ne seraient pas du déplacement en Afrique du Sud. Malgré leur forme actuelle, les deux seront au repos afin qu'ils se régénèrent en vue du Tournoi des 6 Nations.

Ils sont des larges contributeurs de l'énorme forme actuelle de l'Union Bordeaux-Bègles. Maxime Lucu - demi de mêlée et capitaine - et Yoram Moefana - centre - sont actuellement dans une forme incroyable. À l'image de leur match face aux Saracens dimanche, les deux compères ont encore brillé pour permettre à leur équipe d'enchaîner une huitième victoire de rang toutes compétitions confondues. Mais alors que les Bordelo-Béglais ont décroché leur qualification pour la phase finale de l'Investec Champions Cup grâce à leur victoire écrasante sur des Sarries rendus impuissants à Chaban-Delmas (55-15), le manager Yannick Bru a annoncé que c'est sans Lucu et Moefana que les siens feront le déplacement à Pretoria, en marge du dernier match de la phase de poules.

Les Bordelais se sont qualifiés magistralement pour les huitièmes de finale (55-15) contre les Saracens. Personne n’avait prévu un succès aussi triomphant. La première place de la poule reste accessible, même avec un voyage périlleux en Afrique du Sud.https://t.co/QQkNrIPWXm — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 15, 2024

La gestion d'effectif se poursuit

En conférence de presse, le manager a affirmé : "Ils ont énormément donné à l'équipe ces dernières semaines. Ils ont fait passer le collectif avant leurs petits soucis persos. Nous leur devons une semaine de vacances, en tout cas moralement. Ils seront au repos pour préparer leur Tournoi des Six Nations dans les meilleures conditions". La gestion de l'effectif continue donc du côté de la Gironde, où Damian Penaud, Louis Bielle-Biarrey et Matthieu Jalibert avaient été par exemple ménagés la semaine avant le déplacement à Clermont. Des absences qui n'avaient pas accablé les Bordeaux et Blanc plus que cela puisque ces derniers s'étaient imposés en Auvergne.

Face aux Bulls samedi prochain à 14h, les Bordelo-Béglais viseront le sans-faute lors de cette phase de poules pour s'assurer des réceptions lors des rencontres de phase finales.