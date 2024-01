La Rochelle a terrassé Leicester (45-12) grâce à une impressionnante domination de ses avants et un jeu spectaculaire de ses trois-quarts. Les champions en titre se relancent totalement en Champions Cup et peuvent encore viser une place en huitième de finale.

Au pied du mur après ses défaites devant le Leinster et les Stormers, le Stade Rochelais a pris la trajectoire la plus directe. Et le mur a explosé, sous les coups de boutoirs des Maritimes. La Rochelle a déroulé en puissance devant Leicester, avec un succès 45-12. Surtout, les joueurs de Ronan O’Gara avaient envie de répondre au défi de la puissance des Tigers. De manière frontale.

Une démonstration de puissance rochelaise

Cette envie se concrétise par un premier essai sur ballon porté via Pierre Bourgarit (7e), un deuxième sur une puissante charge de Will Skelton après une feinte de maul (32e) puis une troisième réalisation très collective au cours de laquelle les Rochelais gagnent les duels dans les collisions, à l'image d'UJ Seuteni, dernier Rochelais à porter le ballon jusque dans l'en-but (40e+3). En face, les Anglais ne baissent pas pavillon même s'ils veulent profiter d'une supériorité numérique (suite à un carton jaune à Dillane, 13e) pour insister sur des ballons portés.

Le 2e ligne rochelais revenu en jeu (23e), les joueurs de Leicester insistent tout de même dans ce secteur. Et sur la troisième pénalité de suite jouée en touche par les visiteurs, ce sont les Rochelais qui récupèrent le ballon, grâce à un maul devenu improductif côté Leicester (23e). Une action marquante puisque les Tigers feront ensuite plutôt le choix de la... mêlée plutôt que de la touche sur une pénalité près des perches. Avec réussite d'ailleurs puisqu'après un démarrage de Ben Youngs derrière son paquet d'avants, le 2e ligne Martin inscrit le premier essai anglais (38e). A la pause, La Rochelle mène déjà 21-7 mais ne va pas relâcher son étreinte. Au contraire.

Une qualif’ à décrocher à Sale

Le quatrième essai synonyme de bonus offensif, les Maritimes vont d’ailleurs le chercher en choisissant une mêlée face aux perches sur pénalité. Une poussée des avants, une longue passe de Tawera Kerr-Barlow vers la gauche et l’ailier Teddy Thomas peut tranquillement aplatir (45e). Le navire rochelais est solide en ce dimanche après-midi. Même lorsqu’il pourrait tanguer un peu à force d’indiscipline et de blessures dans ses rangs (notamment Bourgarit et Danty). La Rochelle récolte ainsi deux cartons jaunes par Will Skelton (50e) - pour fautes répétées - puis Jonathan Danty (52e) - venu s’éteindre sur Handré Pollard – mais la formation maritime continue de naviguer vers l’en-but adverse. Et s’offre même un nouvel essai à 13 contre 15. Il est marqué en force bien sûr, par Joël Sclavi (61e).

Par la suite, les locaux déroulent. Teddy Thomas signe un essai en contre-attaque depuis ses 5 mètres (68e). Enfin, le centre UJ Seuteni est à la conclusion d’une longue séquence rochelaise, avec un dernier joli service de Grégory Alldritt (74e). Le Stade rochelais inscrit 7 essais, le double tenant du titre dans cette Champions Cup marque les esprits. Un succès 45-12 (7 essais à 2) qui permet aux partenaires d’Uini Atonio d’être quatrièmes de cette poule 4 avec 7 points avant l’ultime journée de compétition. Lors de celle-ci, il y aura un choc entre Leicester et le Leinster samedi prochain. Puis La Rochelle se déplacera sur la pelouse de Sale dimanche. Les Maritimes iront donc défier l’équipe qui les talonne au classement. Pour les Rochelais, la phase finale a en quelque sorte déjà commencé. Mais les matchs couperets en Champions Cup, ils adorent. Cela s’est encore vu ce dimanche.