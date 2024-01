Auteur d'un doublé et d'un match dantesque, Antoine Dupont fut éblouissant lors de la victoire toulousaine sur le terrain de l'Ulster (48-24) ce samedi soir. Et nombreux de ses coéquipiers se sont aussi mis en évidence, comme Meafou, Mauvaka ou Jelonch. Au contraire d'un Billy Burns en difficulté.

Les tops

Peato Mauvaka

On a retrouvé le Peato Mauvaka de la Coupe du monde, et aussi de la Champions Cup tant il avait déjà été étincelant lors de la victoire aux Harlequins. En première mi-temps, le talonneur toulousain était partout et comptait avant la pause sept courses, deux franchissements et quarante-huit mètres parcourus ballon en mains (le plus gros total de son équipe à cet instant). Extrêmement disponible et dynamique, il a surtout apporté constamment de la continuité derrière lui, à l'instar de sa magnifique intervention sur le premier essai d'Antoine Dupont. Il a également marqué deux essais, d'abord derrière un ballon porté dominé par les siens puis en étant au soutien de Dupont.

Anthony Jelonch

Si le Stade toulousain a dominé physiquement son adversaire, il le doit en partie à son troisième ligne international, véritable fer de lance en défense et en attaque. Il a notamment asséné une énorme cartouche à Baloucoune en première mi-temps qui a donné le ton de la rencontre. En clair, malgré une faute évitable dans un ruck en fin de première période, il est parvenu à toujours faire reculer les Ulstermen. Et à faire avancer les siens, comme sur le premier essai de Dupont dont il est à l'origine avec une formidable percussion sur laquelle il a fait voler Stewart en éclat.

Grâce à un nouveau festival offensif, les Toulousains d'un grand Antoine Dupont se qualifient pour les huitièmes de finale de la Champions Cup !



Emmanuel Meafou

Quelle activité pour le deuxième ligne ! Clairement, sur ce plan, il a vraiment franchi un cap ces derniers mois. Souvent sollicité par ses coéquipiers, il a été un point de fixation très précieux, offrant de toujours s'engouffrer dans la défense nord-irlandaise, d'autant que sa qualité technique lui a permis à plusieurs de faire jouer derrière lui. Aussi, il a été omniprésent en défense, avec déjà onze plaquages à la pause, et a même inscrit un essai en toute fin de match. Il ne fait strictement plus aucun doute qu'il est taillé pour le niveau international.

Antoine Dupont

Il est vraiment en train de monter en puissance ces dernières semaines. Ce samedi soir, il fut un véritable poison pour les joueurs de l'Ulster. Toujours aussi efficace dans son occupation au pied, il a sans cesse imprimé le rythme de la rencontre et s'est mué en parfait chef d'orchestre pour placer ses coéquipiers à plusieurs reprises dans les intervalles. Au-delà, et malgré quelques gourmandises, il a lui aussi su trouver des brèches en battant notamment de nombreux défenseurs adverses et en franchissant plusieurs fois. C'est notamment lui qui a réalisé un superbe travail le long de la touche sur le deuxième essai de Mauvaka. Constamment au soutien, il a été récompensé par un doublé, avec un essai en fin de première mi-temps et un autre en début de deuxième.

Les flops

Billy Burns

Face à un Thomas Ramos impérial dans l'occupation et l'animation, l'ouvreur de l'Ulster a souffert de la comparaison sur ce rendez-vous. S'il a trop rarement su trouver des solutions, il fut surtout défaillant au pied avec plusieurs chandelles trop courtes, coupant l'élan de ses partenaires, et certains coups de pied beaucoup trop neutres. Globalement, il n'a pas suffisamment pesé sur la rencontre.

Tom Stewart

Certes, il s'est en partie rattrapé en inscrivant l'essai de l'espoir en fin de première mi-temps avec une belle charge au ras. Mais Tom Stewart fut, malheureusement pour lui, le symbole d'une équipe pris dans l'étau toulousain et mise au supplice sur le plan physiquement. Avant la pause, le talonneur avait déjà raté trois plaquages, dont un fut très lourd de conséquence. C'est en effet lui qui a explosé sur la charge de Jelonch amenant l'essai de Dupont. Enfin, Stewart a lui aussi clairement souffert de la comparaison avec Mauvaka, qui volait sur le terrain.