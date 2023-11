Avec l’intégration officielle d’Antoine Dupont au projet olympique à 7, c’est aussi sa non-participation au prochain Tournoi qui a été actée, selon l’accord signé entre la FFR, Dupont et son club. De quoi engendrer quelques remaniements, et autant de soucis en perspective pour le XV de France…

C’est aujourd’hui, à 250 jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris-2024, que l’intégration du capitaine et demi de mêlée du XV de France (52 sélections) au groupe de France 7 devait être officiellement annoncée, même si le grand raout initialement prévu au siège de France Télévisions a finalement été annulé. Le début d’une nouvelle aventure pour celui qui fut élu en 2021 meilleur joueur du monde, malgré les récents appels du pied de son sélectionneur Fabien Galthié qui n’aurait finalement pas craché sur sa présence, à l’heure d’aller glaner un Tournoi en forme de lot de consolation après la désillusion que l’on sait. C’est donc un choix fort, très fort, qu’a effectué Dupont, qui prendra part à deux étapes du circuit mondial pour prendre la mesure de sa nouvelle discipline, à Vancouver et à Los Angeles. Car même si, du strict point de vue du calendrier, le Toulousain aurait théoriquement pu disputer quatre des six journées du Tournoi – dont les alléchants France - Irlande (2 février) et France - Angleterre (16 mars), l’accord tripartite signé entre Dupont, le Stade toulousain et la FFR prévoit noir sur blanc que son absence du club soit uniquement dédiée au Seven, période de préparation physique comprise.

Selon nos informations, Dupont devrait ainsi rejoindre le groupe de France 7 au lendemain de la réception de Bayonne, le 3 février. Ce dernier bénéficiera alors de trois semaines pour préparer les étapes du circuit mondial à Vancouver (23 au 25 février) et Los Angeles (3 au 4 mars), avant de bénéficier de 15 jours de vacances et de retrouver son club pour la reprise du Top 14 et le déplacement du Stade à Bordeaux, à la sortie des Six Nations.

Pour les tournois de Hong Kong et Singapour, tout dépendra du parcours européen de Toulouse

Ensuite ? Tout dépendra du parcours des Toulousains, puisque les tournois de Hong Kong (5 au 7 avril) et de Singapour (3 au 5 mai) se dérouleront les mêmes week-ends que les huitièmes et demi-finales de Champions Cup, pour lesquels son club sera prioritaire. Même si Toulouse devrait faire la concession de libérer Dupont pour un stage à Capbreton la semaine du 20 avril (déplacement à Toulon), ainsi que pour le tournoi de Madrid (31 mai-2 juin) qui coïncidera avec la réception de La Rochelle pour la 25e journée de Top 14. Quoi qu’il en soit, pour ce Tournoi 2024 présenté comme crucial pour Fabien Galthié quant à son rapport de force avec les clubs dans l’optique de la future renégociation de la Convention LNR-FFR, le sélectionneur devra bel et bien faire sans son capitaine et meilleur joueur, présenté comme indispensable – ou pas loin - depuis la dernière Coupe du monde et le ramdam lié à la gestion de sa fracture du maxillo-zygomatique, dont vous avez probablement entendu parler…

XV de France : priorité nouvelle au court terme

Insurmontable ? On a bien vu que non face à l’Italie à Lyon (60-7), au terme d’un match qui fut l’un des plus aboutis de l’ère Galthié en matière de constructions offensives. De quoi en déduire que l’option de la "Saint-Pée connexion" utilisée ce jour-là (titularisation de Maxime Lucu à la mêlée et capitanat confié à Charles Ollivon) devrait être reconduite ? Sauf blessures, cela relève aujourd’hui de l’évidence, tant l’urgence consiste à assurer le court terme par un titre sonnant et trébuchant, quitte à jouer sur les registres de la frustration et de la revanche après la récente Coupe du monde…

La subite sortie de retraite de Uini Atonio en est d’ailleurs la preuve (qui devrait, selon nos informations, être suivie très rapidement de celle de Romain Taofifenua). Si bien que, sur le papier, Dupont pourrait bien être l’unique absent du groupe du quart de finale en vue du prochain Tournoi. De quoi poser, à terme, d’autres problèmes ? En fonction des résultats du XV de France et de ceux du 7, qui sait. Le challenge tenté par Antoine Dupont s’avérant, de fait, d’autant plus énorme que les deux journées de qualification et les quarts de finale se dérouleront les 24 et 25 juillet, soit… La veille et l’avant-veille de la cérémonie d’ouverture officielle ! Ce qui revient à dire que le risque de voir l’aventure se terminer avant même d’être vraiment commencée est réel. Et souligne avec encore plus d’acuité l’incroyable détermination du Bigourdan dans sa quête de médaille olympique…