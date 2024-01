La grosse fin de match de Mont-de-Marsan, la victoire de prestige de Valence-Romans contre un Vannes qui concède un nouveau revers... Les enseignements de la seizième journée de Pro D2.

La résilience de Biarritz mal payée

Qu'est-ce qui sépare deux équipes du haut et du bas de tableau ? Le niveau de jeu parfois, mais ce ne fut pas le cas ce vendredi soir. Le réalisme d'autres fois, et nous nous rapprochons là de la physionomie de ce Nevers - Biarritz (29-27). De ce déplacement dans la Nièvre, les joueurs du BO méritaient de rentrer avec bien plus qu'un bonus défensif, tant la débauche d'énergie a été immense. Les Basques regretteront peut-être l'en-avant de Yohann Artru sur une passe au pied millimétrée de Billy Searle donnée dans l'en-but juste après la pause. Peut-être repenseront-ils aussi au lancé manqué à cinq mètres de l'en-but en fin de match. Toujours est-il qu'au-delà du résultat, les Biarrots pourront rentrer de ce déplacement la tête haute et les espoirs ravivés.

Buteur imprécis, victoire impossible pour Soyaux-Angoulème

Il faisait froid, il y avait de la brume, l'atmosphère était humide... Les conditions n'étaient pas évidentes à Aurillac ce vendredi soir. Alors, pour l'emporter, il fallait s'appuyer, entre autres, sur la botte de son artilleur, et c'est là-dessus que les Angoumoisins se sont manqués (trois sur six). À l'image de cette dernière pénalité manquée à la sirène, Corentin Glénat n'est pas parvenu à convertir les opportunités du SAXV pour recoller au score. À l'inverse, Antoine Aucagne et Marc Palmier se montraient davantage précis face aux perches et punissaient l'indiscipline des Charentais. Au final, ce sont huit points qui séparent les deux équipes (23-15) et les joueurs d'Angoulême sont repartis bredouilles.

Entre la victoire bonifiée de Brive, la surprise Grenoble et le match fou entre Provence Rugby et Dax : voici les résultats de la soirée de Pro D2 \ud83d\udc47https://t.co/fYDYoOffYJ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 12, 2024

Grenoble enchaîne les gros coups

Après son bonus offensif pris contre Provence la semaine dernière, Grenoble se rendait à Sapiac ce vendredi, avec toujours pour mission de s'écarter de la zone rouge malgré les points enlevés par la DNACG. Peut-être motivés par cette idée, les Grenoblois ont de nouveau frappé fort en terrassant l'USM (11-28).

Pourtant dominés en début de rencontre et menés 11 à 0 en fin de première période, les Isérois ont réalisé une grosse performance lors du second acte. Eli Eglaine, Bautista Ezcurra,Talalelei Gray et Wilfried Hulleu ont chacun marqué un essai et Grenoble a tout simplement infligé un 28-0 aux locaux lors du second acte. C'est donc avec cinq points qu'ils sont repartis du Tarn-et-Garonne. Désormais, le FCG pourrait revoir ses ambitions à la hausse. Montauban s'éloigne encore du top 6.

Brive montre les muscles

Le CAB peut remercier ses avants ! Vainqueurs de Rouen avec le bonus offensif ce vendredi (21-3), Brive n'a pas été parfait, loin de là. Balbutiant leur rugby à plusieurs reprises, les Coujoux ont buté plusieurs fois sur une équipe de Rouen accrocheuse mais au final stérile. Pour débloquer le match, les Brivistes ont alors montré les muscles.

Le symbole, ce fut forcément cet essai du troisième ligne centre Taniela Sadrugu. Après avoir résisté à de nombreux plaquages, le Fidjien a inscrit un essai en puissance. Usarraga et Fraissenon marquaient en fin de match pour donner le bonus aux leurs. Brive rentre dans le top 6 alors que Rouen se complique encore la tâche.

A lire aussi : Pro D2 - Les résultats de la soirée : le gros coup de Grenoble, match fou à Aix

Aix vainqueur après une orgie d’essais

Si vous aimez le rugby champagne, les grandes envolées et les essais, pas de doute, vous avez zappé sur Provence Rugby – Dax lors du multiplex ! À la mi-temps, le score était déjà de 33 à 21, cinq essais à trois. Les hommes de Mauricio Reggiardo l’ont finalement emporté 54 à 26. Si les Aixois ont vite pris les devants, laissant peu de suspense sur l’issue de la rencontre, les Dacquois n’ont pas fermé le jeu. Au contraire, ils ont pris des risques, jouant de nombreux ballons et relançant de loin.

Invaincus à Maurice-David cette saison, les Provençaux ont fait le travail en étant très vite devant au score grâce à un doublé de l’inévitable Adrien Lapègue dans les dix premières mi-temps du match.

Vannes, leader en danger

Le VRDR a ouvert les Vannes ! Les Drômois se sont imposés contre le leader de Pro D2 24-10. Plutôt joueurs et solides en défense, les hommes de Fabien Fortassin ont logiquement été récompensés par quatre précieux points pour le maintien grâce à des essais de Mosese Mawalu, Ben Neiceru et Adam Vargas. En revanche, ce résultat a confirmé les difficultés actuelles des Bretons. Ils ont été défaits cinq fois sur les sept derniers matchs, alors qu’ils étaient invaincus sur les neuf précédents. Les joueurs sont conscients de leurs difficultés actuelles, pour preuve, ils se sont réunis, en cercle sur le terrain, pour se parler entre eux, à la mi-temps. Ils voient leur avance au classement, pourtant confortable, fondre semaine après semaine sur leurs concurrents. Provence Rugby et Béziers ne sont plus qu’à un point...

Agen encore convalescent

L'électrochoc qu'a voulu provoquer Bernard Goutta en démissionnant de son poste de manager d'Agen n'a pas eu l'effet escompté. Le SUA s'est sabordé par moments, perdant 46-13. Des exemples ? Sur l'essai de Patricio Fernandez, Léo Banos a réalisé une belle chistera mais a cassé deux plaquages trop facilement. Quelques minutes plus tard, Ben Volavola, au lieu d'aller chercher une pénaltouche, a, au dernier moment, choisi de jouer rapidement une pénalité. Résultat : en-avant, contre attaque et essai de Nicolas Garrault grâce à un rebond favorable qui a trompé un Harry Sloan pas exempt de tout reproche...

À 10-3 aux vestiaires, les Agenais pouvaient avoir de l'ambition. Mais en deuxième mi-temps, ils n'ont pas réussi à scorer quand il le fallait. A contrario, leur défense a craqué plusieurs fois, avant d'exploser en fin de match contre une belle équipe de Mont-de-Marsan.