Pro D2 - Aurillac ne tremble pas et se reprend face à Soyaux-Angoulême

Pro D2 - Lourdement battus la semaine dernière contre Béziers (54-14), les Aurillacois se sont bien repris contre une équipe charentaise valeureuse qui n'aura rien lâché jusqu'à la dernière seconde. Bien aidé par cinq pénalités réussies, le Stade s'impose 23 à 15.







Pas aidés par une météo difficile, les acteurs de ce match avaient mis du temps à mettre les ingrédients nécessaires pour que les spectateurs de cette partie apprécient le spectacle proposé.

Une première période sans rythme

Finalement, dans une rencontre assombrie par un brouillard de plus en plus épais, la lumière venait d’abord du pied d'Aucagne. D'une sublime passe sur le flanc gauche, il trouvait son partenaire, Coertzen qui avait pris de vitesse la défense des visiteurs et pouvait inscrire sans problème le premier essai de la rencontre.



Pas question pour les visiteurs qui ne comptait qu'une seule victoire à l'extérieur depuis le début de saison d'abdiquer si rapidement. Les Angoumoisins utilisaient cet essai concédé pour enfin rentrer pleinement dans cette rencontre. Peu à peu, les Charentais grattaient de précieux mètres. Après une touche, Barka profitait d'un puissant travail de ses coéquipiers pour s'extraire du maul et inscrivait le premier essai de son équipe.



Soyaux-Angoulême trop indisciplinée



Mais malgré une bonne réaction et une nouvelle opportunité pour le SAXV de doubler la mise avant la pause, l'écart se comblait peu à peu grâce à plusieurs pénalités réussies par les locaux. Au total, les Aurillacois auront converti X pénalités ce vendredi soir. Après 57 minutes de jeu, Angoulême avait concédé dix pénalités. Trop d'erreurs techniques qui empêchaient les Charentais de revenir au score. Ce dernier se creusait au fur et à mesure grâce au jeu au pied de Palmier et Aucagne.