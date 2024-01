Avec une conquête de bonne facture, les Montois ont imposé leur loi dans ce derby face à Agen (46-13). Dotés d'une défense infranchissable ou presque, les hommes de Patrick Milhet ont marqué le bonus offensif avec 6 essais inscrits, qui permet aux Landais de conforter sa place parmi les qualifiables face à des Lot-et-Garonnais trop timorés dans l'ensemble.

Le Stade Montois a vaincu largement sur ses terres le SU Agen (46-13) au Stade André et Guy Boniface pour le compte de la 16 ème journée du championnat de ProD2.



Entre des Landais souhaitant se servir de ce derby pour enclencher 2024 sous les meilleurs auspices et des Lot-et-Garonnais encore convalescents depuis le départ de Bernard Goutta, ce duel semblait déséquilibré au coup d'envoi. Les locaux mettaient d'ailleurs une belle intensité dès le coup d'envoi en faisant preuve d'autorité quand la possession se présentait. Sau marquait en force un essai après une belle distribution au large sur laquelle ses talents de finisseur n'étaient plus à prouver (7-0, 7 ème). Les Agenais répondaient par une conservation intéressante mais peu récompensée. Après un premier échec au pied initial, Vincent trouvait la mire sur une pénalité lointaine (7-3, 21 ème).



Alors que Du Plessis manquait de précision également dans cet exercice, cette confrontation n'avait pas encore véritablement démarré. L'ouvreur montois rétablissait la domination des siens face aux poteaux, après une poussée majeure du paquet d'avant local qui mettait au supplice son vis-à-vis (10-3, 24 ème). Le premier acte donnant lieu à un festival de fautes de mains et de turnovers en tout genre. Il ne restait qu'une poignée de secondes à disputer quand Du Plessis héritait d'une situation avantageuse. Le surnombre se dessinait sur les extérieurs, mais le Sud-Africain attaquait la ligne d'avantage pour exploser le ballon au moment d'aplatir. Ce raté pouvait-il avoir des conséquences pour la suite avec des Lot-et-Garonnais encore en vie ?

Une fin à sens unique

La réponse fut assez rapide, tant les Montois étaient dans de meilleures dispositions quand le jeu se décantait en leur faveur. Fernandez après un joli franchissement de Banos, donnait le tempo (20-6, 55 ème). Et si le temps de la réplique agenaise fut d'une courte durée par Volavola (20-13, 66 ème), le dernier quart d'heure voyait littéralement s'effondrer tous les espoirs des troupes de Dave Ryan, emportés par l'euphorie locale. Pas moins de 4 essais furent ainsi inscrits dans ce laps de temps, où les errances défensives du SUA furent trop fréquentes pour rivaliser. L'essai de Banos sonnant le glas d'un éventuel retour (27-13, 70 ème).

L'issue fut celle d'une seule équipe, les Montois compilaient les réalisations par Garrault (74 ème), Even (77 ème) et Fortuin (79 ème) pour conclure ce festival offensif de qualité, récompensant une domination sans partage des Landais. 46-13, 5 points dans la besace, le compte est bon pour les Montois, ravis d'un tel scénario et faisant preuve d'un riche contenu pour déborder des Lot-et-Garonnais trop friables défensivement. Le prochain déplacement chez le leader vannetais sera encore un autre test. Rien de tout cela pour le SUA, disputant ce derby à l'envers. Pas très rassurant dans l'ensemble avec une onzième place à leur actif, bien lointaine des réjouissances qualificatives pour les visiteurs.