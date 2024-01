Pro D2 : Nevers s'arrache et s'impose face à des Biarrots accrocheurs

Après une première mi-temps pleine d'opportunisme (19-6, bonus offensif virtuel), les Neversois se sont fait peur dans le second acte. La faute à des Biarrots qui n'ont rien lâché, et qui pourront se satisfaire de repartir au Pays basque avec un point de bonus défensif (29-27).

Une équipe de revanchards. Au moment de dévoiler son quinze de départ, pour ce déplacement dans la Nièvre, Simon Mannix a donné le ton. Ce mois de janvier est celui de tous les possibles pour le Biarritz Olympique, de tous les dangers aussi. Le BO doit affronter quatre de ses concurrents directs au maintien, lors des quatre prochaines journées. Alors, avant ce marathon, le coach biarrot voulait tester ses hommes. Ce soir, malgré la défaite (29-27), il peut être satisfait.

Une entame biarrote, mais un réalisme neversois

Satisfait, déjà, de l'entame de match des siens. Les visiteurs se montrent sans complexe dans les premières minutes et ouvrent même le score, sur une pénalité de Perraux (9e, 0-3). Quelques minutes après s'être payé le luxe d'aller en touche, pour tester la défense neversoise.

Mais les locaux ne vont pas tarder à mettre leur jeu en place.

Comme souvent, c'est grâce à un ballon porté qu'ils inscrivent leur premier essai. Positionné en poisson-pilote, Van der Merwe s'extrait du maul petit côté et sert l'inévitable Elia Elia, qui inscrit alors son neuvième essai de la saison (15e, 7-3).

Trois minutes après ce premier essai, Nevers double la mise grâce à Christian Ambadiang, bien lancé dans un intervalle par son centre, Alivereti Loaloa (18e, 12-3).

Bonus offensif virtuel à la pause

Les coéquipiers d'Hugo Bouyssou privent alors leurs adversaires du ballon. Le demi-de-mêlée s'attache à jouer dans le camp biarrot et tente de dynamiser dès lorsque les siens se rapprochent des lignes.

Peu avant la pause, toujours sur un ballon porté, Elia Elia signe un doublé et Nevers s'envole (38e, 19-6). Sans s'être montrés brillants, mais grâce à leur pragmatisme, les hommes de Xavier Péméja regagnent les vestiaires avec un bonus offensif virtuel.

Incapables de remporter le moindre match depuis le 2 novembre dernier (six défaites consécutives), difficile dès lors d'imaginer une équipe biarrote, remaniée qui plus est, s'imposer à Nevers.

Le retour des Basques

Mais les Basques ont de la ressource, et le prouvent dès le retour des vestiaires. S'appliquant à faire des choses simples, et à conserver leurs ballons, ils gagnent progressivement le camp bourguignon. Dans l'axe, leur travail de sape permet d'ouvrir des espaces, dont profite parfaitement le nouvel entrant, Billy Searle. Il offre un essai à Kibirige (46e, 19-10). Et sans une erreur de Artru, il aurait offert un second essai à son autre ailier, d'une passe au pied déposée dans ses bras (50e, en-avant de Artru sur la ligne).

Dix minutes plus tard, et alors que Nevers a passé une pénalité, Kilian Taofifenua, tout en puissance, inscrit un deuxième essai pour le BO (62e, 22-20).

Nevers tremble, sent le souffle biarrot dans son dos, mais va faire le dos rond, tant bien que mal. Sur une longue séquence, Reynolds inscrit un quatrième essai, qui assure la victoire à l'USON (73e, 29-20). Bien décidés à ne repartir les mains vides, les "revanchards de Mannix" terminent le match dans l'en-but (79e, 29-27). De bon augure, avant de démarrer un cycle de quatre rencontres cruciales.