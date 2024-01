Pro D2 - Ce vendredi soir, les Provençaux étaient attendus après la claque reçue à Grenoble la semaine dernière. Et les Aixois ont répondu présent face à Dax en s'imposant (54-26) dans le cadre de la seizième journée de Pro D2 au Stade Maurice-David. Une rencontre fleuve marquée par les huit essais d'Adrien Lapègue et ses partenaires. Avec ses cinq nouveaux points, Provence Rugby fait une belle opération au classement en reprenant la deuxième place du championnat à Béziers (3e) avant une confrontation face aux Biterrois la semaine prochaine.

Huit essais en première période

Au Stade Maurice-David d'Aix-en-Provence, Provence Rugby s'est largement imposée à domicile ce vendredi soir conte l'US Dax (54-26) lors de la 16e journée de Pro D2. Mis sous pression par Julien Dupuy avant la rencontre où leur coach attendait une grande prestation, les Aixois ont bien entendu le message. Dès la première incursion dans le camp dacquois, Adrien Lapègue fait parler sa vitesse après une combinaison en touche. Décalé jusqu'à l'aile par Bainivalu, l'arrière fait parler sa vitesse pour planter le premier de ses deux essais avant la transformation de Jimmy Gopperth (7-0, 2e). Le meilleur marqueur d'essai de Provence cette saison récidive quelques instants plus tard. Avant la dixième minute de jeu, Arthur Coville est trouvé après un ballon arraché par Lucas Martin, le demi de mêlée pousse au pied et Sione Tui profite d'un rebond favorable pour récupérer le cuir. Le ballon revient dans la foulée dans les mains de Finau au centre du terrain qui transmet à son arrière au pied. Gopperth manque la transformation (12-0, 10e).

Si Dax n'a pas vu le jour dans les vingt premières minutes, les joueurs de Jeff Dubois ont répondu par l'intermédiaire du talonneur Louis Barrère, auteur d'un essai en force après un ballon porté avant qu'Hugo Cerisier ne transforme (12-7, 21e). Provence Rugby remet la marche en avant deux minutes plus tard où Finau se fait la malle après une combinaison en touche. Sur l'aile droite, le centre croise avec Jessy Jegerlehner, venu au soutien. Le troisième ligne aplatit le troisième essai aixois (19-7, 25e). Les essais s'enchaînent pour les Provençaux où Wegrzyn suit Jegerlehner dans les 22 mètres dacquois et aplatit pour creuser l'écart au score (26-7, 29e). Si les Provençaux ont déroulé jusqu'à la trente-cinquième minute de jeu après un nouvel essai de Josh Tyrell en force (33-7, 33e), la fin de la première période a été compliquée pour les joueurs de Julien Dupuy où ils ont encaissé deux essais en trois minutes par l'intermédiaire de Hugo Fourquet et Guillaume Bouche, tous deux servis par Théo Duprat, auteur d'une belle rencontre.

Le rouleau compresseur provençal

Quatre essais en première période et autant lors du second acte : voici le tarif infligé par les Provençaux à l'US Dax ce vendredi soir. Après le retour des vestiaires, Finau inscrit un nouvel essai après une passe après contact de Jimmy Gopperth où le centre a fait parler sa vitesse (40-21, 45e). Si les débats se sont équilibrés, les Dacquois sont revenus au score avant l'heure de jeu grâce à une belle combinaison conclue par Ratu Nacika (40-26, 56e) après la transformation manquée de Hugo Cerisier. Nacika a sonné la révolte avant d'y mettre presque fin à la 63e minute de jeu où le troisième ligne a laissé ses partenaires en infériorité numérique pendant dix minutes après de nombreuses fautes dacquoises dans leurs cinq mètres. Entré en jeu, Jean-Charles Orioli aplatit en force après un ballon porté en touche (47-26, 65e). Dans le money-time, Simon Tarel a parachevé la marque après un une deux avec Finau où le demi de mêlée a aplati tout juste sur la ligne (54-26, 72e). Dans les derniers instants, des fautes de mains de Furno et Hiriart-Urraty ont mis fin aux espoirs des visiteurs.

????? ????? | Bonus offensif au bout d'un match complètement fou !



Il fallait être deux pour cela, félicitation aux Dacquois. pic.twitter.com/4O96ZYtjbg — Provence Rugby \u26ab\ufe0f\ud83c\udfc9 (@ProvenceRugby) January 12, 2024

Avec cette belle victoire où les Provençaux terminent avec le bonus offensif en poche, Adrien Lapègue et ses partenaires reprennent la deuxième place de Pro D2 à l'AS Béziers. Un club qu'ils retrouveront jeudi prochain à l'extérieur dans un choc du haut de tableau. De son côté, Dax repart d'Aix-en-Provence à vide où ils restent dans la deuxième partie de tableau (12e) avec huit points d'avance sur Biarritz, premier relégable. Lors de la 17e journée, les joueurs de Jeff Dubois se déplaceront à Grenoble.