Pro D2 - Vannes sombre à Valence Romans !

Valence Romans a nettement dominé Vannes au stade George Pompidou lors de la 16e journée de Pro D2 (24-10). Plus incisifs, plus cliniques, les Drômois se sont offert le scalp du leader du championnat. Dans un jour sans, Vannes s'est montré indiscipliné et a tremblé sur quasiment chacune de ses incursions.

Valence Romans sèvre Vannes de ballon

La première période est à l'avantage des Valentinois. Plus puissant, plus discipliné, Valence Romans sèvre Vannes de ballon et fait déjouer le leader de Pro D2. Symboles de la première mi-temps sans des Morbihannais qui avaient pourtant le vent dans le dos, à défaut d'avoir le vent en poupe, les deux coups de pied contrés du capitaine Francisco Gorrissen, l'un sur la ligne médiane, l'autre dans ses 22. L'indiscipline de Vannes, sanctionné à sept reprises par Remy Charleroy au cours des 40 premières minutes, les réduira temporairement à quatorze après l'exclusion temporaire de Juan Bautista Pedemonte. Fort de sa supériorité numérique, Valence Romans manque d'inscrire le premier essai du match au quart d'heure de jeu par Dorian Marco Pena, faute d'image suffisamment claire pour voir s'il avait aplati, en raison d'un superbe sauvetage de Michael Ruru. Cinq minutes plus tard, Mosese Mawalu vient récompenser un sublime mouvement collectif : Lucas Meret, George Worth, d'une chistera, et Dorian Marco Pena se trouvent avant que le talonneur drômois n'offre l'essai à son ailier sur un plateau d'argent. Le pied de Jean Cotarmanach, sifflé par le stade George Pompidou, auquel répondra celui de Lucas Meret, inscrira les seuls points vannetais à la pause. À la pause, Valence Romans pouvait regretter de n'avoir que sept longueurs d'avance.

Valence Romans létal

Dans le second acte, Vannes met davantage d'intensité, mais ne parvient toujours pas à entrer dans son match, cumulant les erreurs et les maladresses. Une image symbolise à elle seule le jour sans des Morbihannais : le raté de Théo Bastardie. À la 52e minute, Gwenaëlle Duplenne trouve l'intervalle et offre le champs libre à son ailier qui oublie le ballon. Quelques minutes plus tard, alors qu'ils avançaient sur un ballon porté, les Vannetais se heurtaient à la solide défense valentinoise. Autre signe que rien n'allait aujourd'hui pour les Bretons : la sortie de Jules le Bail. Entré en cours de jeu à la place de Michael Ruru, l'entrant n'est resté que deux minutes sur le terrain avant de regagner le banc sur blessure. À force de gâcher ses occasions, Vannes se livre et Ben Neiceru en profite pour aplatir le second essai des siens, sur la première incursion valentinoise en seconde période. Les Bretons n'y sont plus et après deux pénalités manquées coup sur coup par Lucas Meret, puis Joris Moura, qui venait de le remplacer, Adam Vargas réussissait un exploit individuel pour aller aplatir une troisième fois dans l'en-but. Vannes tentera de se remettre sur le chemin de la conquête à dix minutes du terme, mais Michael Ruru, puis Romaric Camou, deux minutes plus tard commettent tous deux un en-avant à quelques encablures de l'en-but. En toute fin de match, Darren O'Shea parviendra à aplatir et priver Valence Romans du bonus offensif, mais le score était déjà fait.

La semaine prochaine, Valence Romans tentera d'enchaîner à Aguilera pour y affronter le Biarritz olympique mal en point. Vannes essayera de se remettre sur le droit chemin en accueillant à la Rabine le Stade montois pour choc de la 17e journée de Pro D2