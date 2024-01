Un FC Grenoble en mode diesel vient à bout de Montauban, et s'éloigne de la zone rouge

Pro D2 - Pour cette 16ème journée de Pro D2, c'est un choc d'ambitieux qui a opposé à Sapiac l'US Montalbanaise au FC Grenoble. Après une première période maîtrisée par les locaux qui n'ont concédé aucun point, les Isérois ont rectifié leurs erreurs et remonté le score, jusqu'à gagner (11-28), avec le bonus offensif en prime. Les Sapiacains n'ont rien pu faire face au réveil de leurs adversaires.

Le FC Grenoble a confirmé ses bonnes dispositions à l'extérieur en venant s'imposer dans le stade toujours aussi difficile de Montauban (11-28). Après un début de match complètement manqué qui les a vu menés au score, les hommes d'Aubin Hueber ont été plus réalistes et ont mis à mal l'USM, qui ne peut que constater les dégâts. Grenoble peut continuer de croire à un potentiel top 6.

La première mi-temps pour Montauban

Les Montalbanais avaient pourtant le match en main en première période. Et ce, même après la blessure après cinq minutes de jeu de Tyrone Viiga, qui s'est luxé le coude en se réceptionnant mal sur un plaquage (5ème). Mais pas perturbés par la perte de leur numéro 8, les locaux s'installaient dans le camp adverse lors des 20 premières minutes. Le temps pour Jérome Bosviel d'ouvrir le score sur pénalité (3-0, 18ème) après un drop manqué en début de match.

Grenoble s'est alors réveillé, mais a plus été en vue lors des embrouilles entre joueurs que pour débloquer son compteur. L'USM en profitait. Bosviel jouait vite un renvoi aux 22m, tapait en touche la pénalité obtenue sur l'action, et marquait un essai sur le maul, profitant d'un oubli défensif isérois (8-0, 28ème). L'ouvreur concluait la marque sur cette première période (11-0, 40+2ème) lors de laquelle Grenoble aura été brouillon, indiscipliné (8 fautes) et maladroit.

L'USM ne répond plus

Après une offensive terminée en touche, Montauban n'a plus fait que subir. Le FCG est sorti de sa torpeur et a pris les commandes de la rencontre. Wilfried Hulleu franchissait la ligne une première fois, mais après avoir reçu une passe en-avant. Retour à l'avantage, et le pilier Eli Eglaine jouait cette pénalité à la main en solitaire (11-7, 58ème). L'USM tentait de réagir, en jouant avec ses trois-quarts. Une prise de risque punie par une interception de Blanc-Mappaz, qui envoyait Bautista Ezcurra à l'essai (11-14, 64ème).

Les locaux ont alors commencé à paniquer. Sur une pénalité grenobloise, Bernadet ne se mettait pas à dix mètres avant d'intervenir et prenait un carton jaune. Davies en profitait pour trouver une bonne touche dans les 22m. Lancement de jeu qui débouchait sur un essai de Gray (11-21, 70ème), validé après presque cinq minutes d'arbitrage vidéo. Le numéro 8 a en effet mis le bras sur la ligne en aplatissant. L'avantage a été donné à l'attaque, mais cette décision fera parler à Montauban. Dans le doute, Grenoble rajoutait un quatrième essai par Wilfried Hulleu bien servi par Dridi dans un deux contre un (11-28, 76ème).

Victoire bonifiée pour Grenoble, qui serait 6ème à l'heure actuelle sans le retrait de points du début de saison. Mais ce retard peut être comblé avant la fin de la saison. Deuxième défaite de la saison à domicile pour Montauban, qui conserve une bonne avance sur Biarritz et la zone rouge.