A propos de la libération des internationaux en vue du Tournoi et des tournées, une issue est aujourd’hui imminente. Mardi soir, le comité directeur de la Ligue Nationale de Rugby, réuni en urgence autour de son président René Bouscatel, devrait donc entériner le groupe des 34 joueurs initialement souhaité par Fabien Galthié. Sous quelques conditions, toutefois…

Dans les négociations qui entourent depuis quelques semaines la libération des internationaux, la FFR et les clubs seraient sur le point de trouver un accord. Selon nos informations, une réunion en session d’urgence du comité directeur de la Ligue Nationale de Rugby se tiendra donc mardi 2 janvier à 19 heures. Celle-ci aura comme ordre du jour unique l’aménagement de la convention FFR-LNR concernant le Tournoi des 6 Nations 2024 ainsi que la tournée d’été en Argentine. Mais vers quoi se dirige-t-on, alors ?

Six joueurs relâchés le mercredi soir

Sauf catastrophe, le sélectionneur national Fabien Galthié pourra comme il l’avait souhaité au début des négociations compter sur un groupe de 34 joueurs afin de disputer les prochaines parenthèses internationales. Parmi eux, six seraient « relâchés » par le staff des Bleus le mercredi soir avant de retrouver leurs clubs respectifs et pourraient être alors remplacés ai sein du groupe France -et dans l’unique but de réaliser les séances en opposition- par des Espoirs de l’Ile de France (Racing 92, Massy, Stade français...) ou des moins de 20 ans disponibles.

Mardi soir, le comité directeur de la LNR où siègent par exemple Thomas Lombard, Didier Lacroix et René Bouscatel, devrait donc entériner cet accord qui eut tant de mal à accoucher… Le premier match des Bleus, lui, aura lieu le vendredi 2 février au stade Vélodrome de Marseille.