Réunis jeudi soir, les représentants du Top 14 ont fait savoir à ceux de la Fédération qu’ils n’accepteraient la proposition de rassemblements du XV de France à 34 qu’à la condition où les hors-groupe soient libérés dès le mercredi, comme cela fut le cas lors du premier mandat Galthié.

C’est ce jeudi soir, aux alentours de 18 heures, que les représentants du Top 14 dans le cadre du comité de pilotage de la nouvelle convention LNR-FFR au sujet de la libération des internationaux. Un sujet pour lequel les intéressés s’étaient montrés particulièrement remontés, à l’image du manager du RCT Pierre Mignoni dans ces mêmes colonnes. « Pour moi, on a tout fait pour l’équipe de France pendant quatre ans. Pendant quatre ans, on a donné beaucoup de choses à l’équipe de France. On pense que c’était normal. Aujourd’hui, on va continuer à donner à l’équipe de France, mais on ne peut pas affaiblir nos clubs. On gère nos internationaux comme on le peut, on le fait du mieux possible, a appuyé le manager varois. On n’a pas besoin de Pierre, de Paul ou de Jacques pour gérer ça. On nous a fait une proposition (pour gérer les internationaux, NDLR), ce n’était pas acceptable. Point barre ! »

Une libération le jeudi jugée non acceptable par les clubs

Cette proposition en question ? Comme indiqué dans nos précédentes éditions, Fabien Galthié et la FFR avaient semblé effectuer un pas un avant en direction des clubs, en acceptant de réduire ses listes de 42 à 34 joueurs, accompagnés de huit « partenaires d’entraînement » issus des sélections de jeunes ou des divisions inférieures pour permettre au boss des Bleus de rester fidèle à sa méthode. Le hic ? C’est que si le staff des Bleus a libéré pendant le premier mandat Galthié les 14 « non conservés » à partir du mercredi (ce qui leur permettait d’évoluer avec leur club le week-end), le sélectionneur a proposé cette fois de ne lâcher ces joueurs supplémentaires (6, donc) que le jeudi soir. Ce que les clubs ne veulent surtout pas accepter, étant donné que le fait de récupérer lesdits joueurs si tard ne leur permettrait pas de les aligner lors des doublons, faute d’au moins un entraînement en commun avec leurs partenaires. « On est prêt à autant donner, mais on ne peut pas plus donner, commentait Mignoni. Nous n’avons pas dit qu’on allait donner beaucoup moins. On ne va pas donner beaucoup plus non plus. À un moment donné, on a un club, une saison à gérer avec un Top 14 et une coupe d’Europe. C’est juste infernal ! »

La balle dans le camp de la Fédération

Voilà pourquoi, ce jeudi, les clubs et leurs représentants ont convenu d’une position commune, face à laquelle les « fédéraux » doivent désormais se réunir : accepter l’idée de 34 joueurs sélectionnés accompagnés de 8 partenaires d’entraînement, à condition que les « hors-groupe » soient libérés dès le mercredi, comme cela a été le cas pendant quatre ans. Une position qu’on imagine mal Galthié accepter, ce qui pourrait générer un bras de fer. Et un statu quo pour le Tournoi à venir ? Ce n’est pas impossible puisque, parmi les représentants des clubs, certains nous ont laissés entendre que faute de nouvel accord, il ne serait pas une hérésie de respecter tout simplement l’actuelle convention, laquelle court jusqu’en 2027 et ne doit être revue que dans l’optique de l’année 2026, date d’instauration par World Rugby de la Nations Cup.