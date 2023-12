La Champions Cup reprend ses droits ce week-end avec une première journée remplie de chocs. Parmi eux, il y a bien sûr l'affrontement entre La Rochelle et le Leinster, affiche des deux dernières finales. De gros défis attendent aussi Bayonne, Le Racing 92, le Stade français et l'UBB.

Connacht - Bordeaux-Bègles

Pour lancer sa campagne européenne, l'UBB doit se coltiner un déplacement périlleux en Irlande vendredi soir. Armée de sa ligne arrière de folie, l'équipe de Yannick Bru aura fort à faire face à plusieurs internationaux irlandais comme Bundee Aki, Mack Hansen ou Finlay Bealham. Pour autant, les gars de Galway ne sont pas dans une forme rayonnante actuellement. Après un bon début de saison en URC, les hommes en vert ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs, dont les deux derniers. face aux Bulls (53-27) et face à un Leinster qui avait fait tourner (22-24).

En confiance après sa victoire à l'extérieur à Oyonnax en championnat (la première de la saison), l'Union Bordeaux-Bègles affiche une belle équipe pour ce déplacement en Irlande. Ce match est peut-être le plus important à gagner de la phase de poules pour les Girondins. Nous leur donnons un petit avantage.

Notre pronostic : victoire de l'UBB, bonus défensif pour le Connacht

Ce vendredi, l'Union Bordeaux-Bègles affronte le Connacht pour débuter son aventure européenne. Pour l'occasion, le staff girondin a titularisé Damian Penaud sur l'aile droit, alors que Matthieu Jalibert portera bien évidemment le numéro dix.https://t.co/tOIxiC9pFo — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 7, 2023

Bristol - Lyon

Deux équipes en proie à de sérieux doutes s'affrontent ce samedi à Ashton Gate. Un match tout particulier car il devrait être le premier sous le maillot lyonnais de l'ancien... de Bristol Semi Radradra. Le centre est annoncé titulaire au sein d'une équipe lyonnaise qui veut oublier la morosité du championnat de France. Seulement douzièmes, les coéquipiers de Baptiste Couilloud n'ont gagné qu'un seul de leurs quatre derniers matchs. De quoi se poser des questions.

En face, les Bears ne sont pas beaucoup mieux. Ceux qui pourraient jouer avec Virimi Vakatawa au centre du terrain ont enfin mis fin à une série de cinq défaites consécutives en championnat en s'imposant contre Gloucester le week-end dernier. Oui mais voilà, Gloucester multiplie les défaites en Angleterre et cette victoire n'est pas suffisante pour affirmer que les hommes de Pat Lam ont sorti la tête de l'eau. À domicile, ils sont dans l'obligation de gagner sous peine de recevoir un énorme coup sur la tête.

Notre pronostic : victoire de Bristol

Toulouse - Cardiff

Après ses récentes déconvenues face au Leinster, le Stade toulousain a la dalle en Champions Cup. Vainqueurs de l'édition 2021 de la compétition, les Haut-Garonnais se lancent dans cette nouvelle campagne avec un affrontement face à Cardiff. Largement battu par le Stade français dimanche soir dernier, Toulouse a pris une claque et n'arrive pas réellement à convaincre en ce début de saison. La forme de certains internationaux est même visée par plusieurs observateurs.

Il faut alors impérativement se ressaisir à Ernest-Wallon, face à une équipe de Cardiff loin d'être impressionnante. Battus par les Scarlets à domicile la semaine dernière, les Blues n'ont gagné que deux petits matchs depuis le début de la saison. Difficile pour eux d'aller prétendre à une victoire chez l'un des favoris pour le titre.

Notre pronostic : victoire de Toulouse avec le bonus offensif

Racing 92 - Harlequins

Nous devrions voir du jeu et des points sur la pelouse de la Paris la Défense Arena. Pour cet affrontement entre le Racing 92 et les Harlequins, c'est donc sur le synthétique joueur de Nanterre que se défieront quelques-uns des meilleurs attaquants de la planète. D'un côté, il y a les Ciel et Blanc leaders de Top 14 et plutôt sûrs de leurs forces depuis le début de la saison. De l'autre, il y a les Harlequins, qui sont sur le podium de Premiership après une démonstration de force face à Sale, pourtant premier, le week-end dernier.

Dans l'effectif des gars de Twickenham, plusieurs joueurs sont à surveiller comme Marcus Smith évidemment mais aussi Alex Dombrandt ou Tyrone Green. Le Racing 92 devrait jouer avec ses stars. De quoi nous offrir un match très ouvert.

Notre pronostic : victoire du Racing 92 avec le bonus offensif, double bonus pour les Harlequins

Les Harlequins vont se dresser face au Racing 92 et à Toulouse lors des prochaines semaines en Champions Cup. Une équipe qui est compétitive et qui peut donner du fil à retordre aux clubs français. Mais au fait, où en est-elle ?https://t.co/kOKRrfGAHV — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 7, 2023

Toulon - Exeter

La victoire face à Pau le week-end dernier a donné un nouvel élan à la saison toulonnaise. Deuxièmes du Top 4 après quatre victoires de suite, les hommes de Pierre Mignoni sont en pleine confiance avant de recevoir les Anglais d'Exeter, demi-finalistes de la compétition la saison dernière. Oui mais cette équipe d'outre-manche a beaucoup changé depuis et a notamment perdu ses leaders Sam Simmonds, Joe Simmonds ou Jack Nowell.

Toulon a de son côté récupéré un certain Melvyn Jaminet, qui va faire son grand retour sous le maillot varois pour ce match. Les internationaux Gabin Villière et Charles Ollivon devraient aussi être de la partie. De quoi rassurer tous les supporters des Rouge et Noir qui se rendront à Mayol.

Notre pronostic : victoire de Toulon

Munster - Bayonne

Le grand retour de Bayonne sur la scène européenne, c'est pour ce samedi ! Pour son premier match en "Champions Cup", l'Aviron Bayonnais va faire face à du gros puisque c'est sur la pelouse du Munster que Grégory Patat et les siens se déplacent. Au Thomond Park, les Basques feront face à une province irlandaise très sereine à domicile en ce début de saison. Invaincus en quatre matchs dans leur antre, les Munstermen ne se laisseront pas dominer facilement.

Les Bayonnais n'ont en plus pas encore gagné cette saison à l'extérieur et ne marquent en moyenne que 14 points hors de leur base. De quoi refroidir quelques ardeurs. Dans le froid d'Irlande, la première de Bayonne en Champions Cup pourrait se transformer en soupe à la grimace.

Notre pronostic : victoire du Munster avec le bonus offensif

Sale - Stade français

Ce sont deux clubs plein de paradoxes que se retrouvent dans la banlieue de Manchester ce week-end. Le Stade français vient de s'imposer avec brio face au Stade toulousain en championnat, grâce à une défense de fer et a des leaders retrouvés. Pourtant, c'est après deux défaites de suite et dans un environnement de crise que les Parisiens ont reçu les Toulousains à Jean-Bouin. Peut-être que cette victoire sera fondatrice pour un groupe à la recherche de stabilité.

Sale est de son côté leader de Premiership après un début de saison franchement réussi sous la houlette de George Ford. Pourtant, les Sharks ont chuté lourdement sur la pelouse des Harlequins le week-end dernier. Dépassés en défense et stériles offensivement, ils n'ont jamais réussi à retrouver le niveau qui était le leur en début de saison. De quoi donner des idées à Paris ?

Notre pronostic : victoire de Sale, bonus défensif pour le Stade français

La Champions Cup va s'ouvrir ce vendredi soir avec la rencontre qui oppose la province irlandaise du Connacht à l'Union Bordeaux-Bègles. Huit clubs tricolores sont engagés dans la compétition, voici nos favoris pour le titre final !https://t.co/OtZ8bufqdh — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 7, 2023

La Rochelle - Leinster

C'est incontestablement le choc de cette première journée de Champions Cup. La Rochelle reçoit le Leinster, pour un remake des deux dernières finales de la compétition. C'est à Marcel-Deflandre que se jouera cette rencontre attendue par tous. À la peine en début de saison, les Rochelais se sont repris récemment et montent doucement en puissance. Les Irlandais trônent de leur côté en tête de l'URC, avec une seule défaite cette saison, lors de la première journée alors que les internationaux étaient absents.

Véritable bête noire des Leinstermen, le Stade rochelais devra tout de même se méfier puisque son adversaire a fait tourner son effectif le week-end dernier pour mieux se concentrer sur ce choc. Dans un match incroyablement serré, nous voyons La Rochelle encore sortir sa botte secrète pour mater le Leinster !

Notre pronostic : victoire de La Rochelle, bonus défensif pour le Leinster