La Champions Cup va s'ouvrir ce vendredi soir avec la rencontre qui oppose la province irlandaise du Connacht à l'Union Bordeaux-Bègles. Huit clubs tricolores sont engagés dans la compétition, voici nos favoris pour le titre final !

5 étoiles

Stade toulousain

Sacrés en 2021 puis frustrés lors des deux dernières éditions avec des revers en demi-finale face au Leinster, les Toulousains font encore une fois partie des grands favoris au titre final. Sur le papier, les Haut-Garonnais ont une poule largement abordable, ce qui pourrait leur permettre d'empiler les points, de manière à recevoir lors des matchs à élimination directe. Alors oui, en championnat, ce n'est pas la fête pour les champions de France en titre, mais cette épopée européenne peut leur offrir un bon bol d'air. De là à aller jusqu'au bout ? Il se pourrait bien...

Leinster

Ils étaient là, ils sont là et ils seront toujours là. Les Leinstermen démarrent cette Champions Cup dans la peau d'un prétendant au titre final. Battus lors des deux dernières années par La Rochelle en finale, les Irlandais revanchards vont retrouver les Maritimes dès ce dimanche, pour lancer leur compétition. Bon, il faudra faire sans Johnny Sexton, qui a pris sa retraite, mais on n'est pas vraiment inquiets pour eux. Le Leinster est dans la poule de la mort, mais a tout le talent nécessaire pour s'extirper de ce groupe et de faire des coups à l'extérieur s'il le faut en phase finale.

Hugo Keenan et les Leinstermen seront difficiles à faire tomber. Sportsfile / Icon Sport

4 étoiles

Racing 92

Est-ce que ça ne serait pas l'année des Racingmen ? Étincelants en Top 14, les Franciliens carburent très bien depuis le début de la saison et pourraient bien faire des carnages en Champions Cup. Étant dans la même poule que Toulouse, ils ont des adversaires à leur portée. L'occasion rêvée pour s'ouvrir les portes de la phase finale, avec pourquoi pas des réceptions en huitièmes et en quarts. Depuis plusieurs années, les Racingmen ont un effectif taillé pour jouer les deux tableaux. Et pour rappel, Stuart Lancaster a pris les rênes de l'équipe l'été dernier, et ça peut grandement aider sur la scène européenne.

La Rochelle

Avec deux Champions Cup dans le sac, les Rochelais ont de quoi impressionner leurs adversaires. Néanmoins, cette saison, tout ne fonctionne pas comme il faut dans les rangs maritimes. Neuvièmes en championnat, les protégés de Ronan O'Gara ne sont pas au mieux avant de débuter cette nouvelle aventure. Face à eux va se présenter le Leinster ce dimanche, de quoi débuter de manière salée. Avec des déplacements aux Stormers et à Sale ensuite, les Maritimes pourraient perdre des points qui compteront pour la suite, notamment pour recevoir lors des matchs couperets.

Les Rochelais devront sortir de la poule de la mort pour voir la phase finale. Icon Sport

3 étoiles

Saracens

Loin d'être impériaux en Premiership, les Saracens ont perdu de leur superbe ces dernières années. Lors de cet exercice 2023/2024, ils sont forcément attendus avec leur effectif XXL, mais difficile de les voir titiller les sommets comme pourraient le faire les quatre équipes cités au-dessus. Les Sarries ont tout de même une poule abordable et croiseront le fer avec l'UBB et Lyon. Ils se déplaceront en Gironde lors de la troisième journée, avant d'accueillir le Lou lors de la dernière. La bande à Owen Farrell a encore du talent à revendre, mais va devoir montrer les muscles pour voir le dernier carré.

Munster

Sur la ligne de départ, ils ne partent pas avec la faveur de nos pronostics. Enfin, ils font tout de même partie du gratin, mais paraissent moins armés que d'autres. En phase de poules, difficile de les voir décevoir avec l'expérience et le talent qu'ils ont. Mais tout comme les Saracens, nous avons du mal à les voir créer la surprise pour se permettre le droit de rêver. Toulon et Bayonne auront l'occasion de se mesurer aux Munstermen lors de la première phase, et ça promet sur le papier.

Toulon

Après plusieurs saisons en Challenge Cup, le RCT retrouve la plus grande des Coupes d'Europe ! Ce samedi, l'odeur de la Champions Cup va faire son retour à Mayol, pour le plus grand plaisir des supporters varois. Les Toulonnais devront notamment se défaire du Munster s'ils visent une des deux premières places de la poule, synonymes de réception en huitième de finale. Le club du muguet a les joueurs pour bien figurer dans cette compétition et a de beaux arguments à faire valoir.

Baptiste Serin et le RCT retrouvent la Champions Cup cette saison. Icon Sport

2 étoiles

Bordeaux-Bègles

Avec une demi-finale en 2021, l'UBB a déjà connu de belles aventures en Champions Cup. Cette saison, avec l'arrivée de Damian Penaud et une ligne de trois-quarts bourrée de talent, les Girondins ont le matériel pour faire quelque chose de beau, et ça pourrait commencer dès ce vendredi soir sur le terrain du Connacht. Les Unionistes ont tout pour être une des bonnes surprises de la saison chez les Français. C'est tout le mal qu'on leur souhaite.

Stormers

Avec quelques champions du monde dans l'effectif, on peut se permettre d'avoir des ambitions. Malgré une faible dixième place en URC, les Stormers ont tout de même de quoi en inquiéter plus d'un. Les Deon Fourie, Damian Willemse ou encore Manie Libbok peuvent faire mal à toutes les défenses qu'ils rencontrent. Le problème, c'est que les Sud-Africains sont dans la poule de la mort, et ça peut leur coûter cher.

Exeter

Leicester

Ulster

Harlequins

Glasgow

1 étoile