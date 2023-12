Présent dans le groupe face à Pau, mais en dehors de la feuille de match, l’arrière réalisera sa première apparition avec son club formateur.

Après avoir fait couler beaucoup d’encre dans les médias, Melvyn Jaminet s’apprête à redevenir un joueur de rugby professionnel. Une première depuis sa signature à Toulon, en provenance de Toulouse, il y a trois semaines. Contre Exeter, samedi (14 heures), pour la 1ère journée de la Champions Cup, l’international français (20 sélections) est attendu avec le numéro 15 dans le dos.

Selon nos informations, la tendance était claire à l’entraînement où le natif de Hyères (Var) est apparu affûté, malgré un léger souci à un doigt de la main gauche. Il ne sera pas dépaysé puisqu’il va jouer avec des amis du XV de France (Villière) et de ses années à la formation toulonnaise (Smaïli).

Ollivon reprend sa place, Fainga’anuku jouera le rôle de finisseur

Sauf énième péripétie de dernière minute, Charles Ollivon, qui a vécu la même expérience que Jaminet le week-end dernier, sera également un membre du XV de départ. Il a désormais deux semaines complètes d'entraînement depuis ses vacances post-Mondial. Il sera aux côtés de l’indispensable Esteban Abadie et de Facundo Isa. Sorti de la coupe du Monde avec une entaille profonde au-dessus du genou gauche, le Puma est sur la voie de la guérison, même s'il n'a pas encore retrouvé toutes ses sensations.

Recrue phare de la dernière intersaison, Leicester Fainga’anuku se devra d'apporter une incidence positive en sortie de banc. Le All Black possède un profil atypique pouvait évoluer à l’aile et au centre du terrain. Pour le reste, Pierre Mignoni mettra en place une équipe hybride mais compétitive pour prendre le meilleur départ possible.