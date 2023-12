Santiago Arata a réalisé une grosse performance lors de la victoire du CO (29-14), à l'image de son essai. Le tout alors qu'il avait dans un coin de sa tête sa fille, qui devrait naître très prochainement.

S’il avait pu, Santiago Arata aurait joué avec son téléphone portable dans sa chaussette. Le demi de mêlée uruguayen du Castres olympique attendait un appel ou un message de sa compagne, tout proche de donner naissance à leur fille. "Je pose le téléphone mais ne faites pas trop de bruit car si je ne réponds pas, je vais me faire tuer (rires)." C’est ainsi que l’Uruguayen a commencé la conférence de presse après la victoire bonifiée du CO face à Lyon.

C’est certainement une des belles histoires de cette 9e journée du Top 14. "Honnêtement, c’est énorme d’avoir une petite fille avec ma femme dans un pays qui nous a accueillis et qui m’a donné l’opportunité de jouer à un sport que j’aime. Ça va être une Castraise, c’est génial. Je suis un peu stressé car ça doit arriver maintenant. En rentrant aux vestiaires, à la pause, j’ai regardé mon téléphone pour savoir si notre fille était là. On l’attend avec beaucoup d’amour."

Un essai libérateur

Pour s’éviter plus de stress, le demi de mêlée s’est offert une valise pour un essai qui a permis de libérer tout Pierre-Fabre alors que le Lou était revenu à un point en début de seconde période. Il a échappé à Romain Taofifenua pour partir en solitaire : "Je me souvenais que Romain Taofifenua m’avait mis un bon tampon à la Coupe du monde après cinq minutes de jeu (rires). Je n’avais pas oublié mais je crois surtout que ça intervient après une bonne avancée collective donc c’est difficile de bien défendre dans ce cas-là. J’ai pu en profiter pour trouver un petit espace mais il faut aussi souligner la performance de Staniforth pour nous faire avancer. Pour moi, il fallait juste courir vite et aplatir."

De son côté, sa fille a pris son temps pour pointer le bout de son nez.