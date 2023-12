Il fallait un joueur pour débloquer un match très serré entre Castres et Lyon. C’est le demi de mêlée Santiago Arata qui a réussi un exploit personnel pour libérer un CO porté aussi par les performances de Nathanaël Hulleu et Tom Staniforth. Le centre du Lou Thibaut Regard a été peu inspiré offensivement.

Les Tops Santiago Arata Alors que le match était toujours serré au terme du premier acte, le demi de mêlée de Castres a pris les choses en main au retour des vestiaires, marquant un essai décisif à la 52e minute alors que son équipe ne comptait plus qu’un point d’avance. Il a trouvé un minuscule espace pour se faire la valise et marquer après une course de presque cinquante mètres. Un essai qui a permis aux Castrais de se libérer. \ud83d\udea8 Bayonne reste invaincu à domicile et enfonce un peu plus Montpellier ! Dans les autres rencontres, l'UBB s'impose dans les dernières secondes à Oyonnax, La Rochelle se bonifie et le CO reste solide à domicile.



Nathanaël Hulleu L'ailier du CO a encore frappé. En vue depuis le début de la saison, il a marqué un essai magnifique en première période avec un cadrage débordement dans son couloir des cinq mètres réussi à pleine vitesse. Il s'est encore illustré dans le second acte avec une belle chevauchée. Il a réalisé trois franchissements et cassé cinq plaquages. Tom Staniforth Le deuxième ligne du CO a encore permis à son équipe d'avancer. Ballon en main, il a toujours gagné l'impact pour faire reculer la défense lyonnaise. Il a aussi été déterminant défensivement avec 16 plaquages. Il n'a connu aucun échec dans cet exercice. Les Flops Xavier Mignot L'ailier de Lyon a dû avoir un petit peu froid sur la pelouse de Pierre Fabre. Il n'a pas eu beaucoup de munitions (quatre ballons). Un plaquage cassé à mettre à son crédit mais il a été trop timide pour peser sur la rencontre, d'autant plus que son adversaire direct s'est illustré. Thibaut Regard Le trois-quart centre du Lou a été peu inspiré offensivement, notamment en première période quand le Lou a été menaçant. Il a choisi une mauvaise option après avoir été servi en croisée alors que l'action aurait pu faire mouche. Quelques minutes, il échappe le ballon à l'entrée des vingt-deux mètres tarnais. Deux ratés alors que Lyon était dans une bonne période. Liam Allen Il a été précieux ballon en main, mais le troisième ligne du Lou est aussi le joueur qui a manqué le plus de plaquages sur la pelouse (4), symbolisant les errements de la défense lyonnaise à Castres avec 28 plaquages manqués. Il a aussi été pénalisé une fois. Malheureusement, il est aussi sorti touché à dix minutes du coup de sifflet final.