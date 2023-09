Dans la planète ovale, le résultat de France-Uruguay n'a pas fait beaucoup parler, même en Uruguay. En revanche, la décision prise par les arbitres de donner "seulement" un carton jaune à Romain Taofifenua a fait couler de l'encre.

En Uruguay, la défaite de l'équipe nationale de rugby n'a pas fait les gros titres. L'économie uruguayenne s'est contractée de 1,4 % au deuxième trimestre 2023 et c'est cela qui préoccupe les habitants du petit pays d'Amérique du Sud. En sport, l'équipe de foot, a perdu 2-1 contre l'Equateur et cela fait encore parler, étant donné l'amour inconsidérable qu'ont les Urugayens pour la Celeste. Pour le site LaRed21, il ne s'est visiblement rien passé hier soir sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Sur le site du groupe La República, même chose ce vendredi matin.

Il faut se rendre sur le site du journal El País pour trouver des articles sur la rencontre : "Hier, les Teros ont montré qu'il y a une façon d'affronter les grandes puissances et que peu importe la passion, l'envie, l'engagement et la conviction - des aspects qui sont déjà installés en Uruguay depuis un certain temps - s'il n'y a plus de compétition entre les pays puissants et ceux qui le sont moins, le monde continuera à se ressembler pour toujours." C'est joliment dit et c'est à méditer, en pleine gueule de bois après l'indigeste performance des Bleus. En Angleterre, le Daily Mail a souligné la solide performance des Urugayens. "Personne ne donnait une chance à l'Uruguay. Les bookmakers estimaient qu'ils étaient à 200 contre 1. Au bout de 53 minutes, le score était de 13-12 pour les hôtes, et ils ont eu de la chance d'être en tête. Les Sud-Américains se sont acharnés sur leurs adversaires et les ont surpassés à bien des égards, marquant deux essais dignes des équipes les plus accomplies", est-il écrit.

Emmanuel Macron dans le vestiaire de l'Uruguay. Twitter @elNegroSantin

Le quotidien est longuement revenu sur la journée qu'ont passée, ensemble, les deux présidents de la République, Emmanuel Macron et Luis Lacalle Pou. Après avoir parlé politique la journée, les deux hommes ont vécu le match ensemble avant de descendre dans les vestiaires des deux équipes, où ils ont partagé une bière, dans celui de l'Uruguay : "En plus d'avoir partagé la troisième mi-temps avec Los Teros et le président français Emmanuel Macron, le président uruguayen Luis Lacalle Pou a dédié quelques mots dans le vestiaire aux joueurs de Los Teros. La France a battu l'Uruguay 27 à 12 pour les débuts des Teros dans la Coupe du monde de rugby 2023, mais en laissant une image agréable de la compétitivité des Bleus, ce qu'a reflété le président uruguayen dans son message, avec Macron à sa gauche. "Il m'a été difficile de ne pas trop sauter à côté de l'hôte", a commencé M. Lacalle Pou. Et de poursuivre : "Je disais justement à un joueur qui est allé échanger un maillot dans le vestiaire de la France, que trois ou quatre Français m'ont tous félicité pour vous, mais trois ou quatre ont répété le même mot, le même concept : la passion. Et tout ce que vous faites dans la vie, si ce n'est pas fait avec passion, ça ne marche pas", a-t-il conclu."

Débat sur le carton jaune de Tao

En dehors de l'Uruguay, la presse étrangère ne s'est pas passionnée pour ce France-Uruguay. En Australie, par exemple, The Sydney Morning Herald n'a rien écrit sur le match. Stuff, en Nouvelle-Zélande, a écrit que les Français ont eu de la chance, avec "le coup de pied foiré" de l'Uruguay, sur l'essai de Peato Mauvaka. Mais plus que le score, c'est une action qui a retenu l'attention : le carton jaune de Roman Taofifenua. "La cohérence de l'arbitrage à la Coupe du monde a été remise en question jeudi, alors que la France, pays hôte, a battu l'Uruguay 27 à 12 pour éviter un choc majeur à Lille. Le deuxième ligne local Romain Taofifenua n'a passé que 10 minutes dehors pour un plaquage avec contact à la tête alors qu'il aurait pu être expulsé", a écrit le Daily Mail. "Le Français Romain Taofifenua a évité un carton rouge pour un plaquage haut jeudi, soulevant de nouvelles questions sur les décisions incohérentes des officiels lors de la Coupe du monde de rugby. L'implication de Sekou Macalou dans le plaquage s'est avérée atténuante", a jugé, pour sa part, la BBC.

Les sujets de sa Majesté, n'ont toujours pas digéré le carton rouge de Tom Curry lors d'Angleterre-Fidji. Le Daily Mail a décidé de faire preuve de sarcasme : "Il s'agit manifestement d'un accident, comme tous les autres, mais toutes les sanctions sont possibles en ces temps de folie." Ce carton jaune n'a pas fini de faire parler...