Alors qu’il a consulté son portable à la pause en espérant que sa femme n’ait pas encore accouché, le demi de mêlée de Castres, Santiago Arata a été décisif pour faire craquer Lyon en seconde période. Il était forcément satisfait mais il sait que le CO doit maintenant s’exporter pour se maintenir en haut du classement.

La victoire avec le bonus offensif. Êtes-vous satisfait ce soir ?

C’est une belle victoire avec le bonus offensif. Ça fait vraiment du bien surtout par rapport à notre prestation lors de notre dernier match à l’extérieur où nous n’avions pas répondu présents. On sait que c'est très dur de jouer à l’extérieur mais si nous voulons viser les sommets, nous savons que nous devons gagner à l’extérieur. Nous avons pris des bons points ce soir et il va falloir maintenant penser à la coupe d’Europe. Cela va donner l’opportunité à des joueurs qui ont moins de temps de jeu de se montrer. Mais, je sens que l’équipe monte en puissance pendant la semaine aux entraînements, avec des jeunes qui se montrent, mais cela ne veut rien dire. Il faut maintenant vraiment franchir un cap à l’extérieur. Il va falloir se bouger même si on fait le boulot à domicile.

Comment expliquez-vous ce score serré à la pause ?

Nous avons eu beaucoup de déchets en première période, notamment parce que nos Fidjiens manquaient de précisions. Ils sont très importants pour nous car ils arrivent à nous créer des occasions. C’est grâce à eux que l’on se met dans l’avancée car ils arrivent à faire des choses incroyables, mais il fallait être plus précis et cela a été le cas dans la deuxième mi-temps, avec notamment l’entrée d’Abraham Papali’i. Quand ils y sont parvenus, on a pu trouver de l’avancée.

Votre défense a été aussi déterminante...

C’était dur notamment en défense. Les Lyonnais nous ont testé, mais ils n’arrivaient pas à avancer. Nous étions en place et j’ai senti que nous arrivions à être dur au plaquage. Nous sommes parvenus à réaliser des plaquages offensifs ce qui nous a permis de gratter des ballons car les soutiens lyonnais n’étaient plus là. En seconde, nous avons eu moins de séquences défensives à gérer car nous avons tenu plus le ballon et nous avons su attaquer.

Votre essai a été décisif. Vous remportez notamment un duel face à Romain Taofifenua. Racontez-nous...

Je me souvenais que Romain Taofifenua m’avait mis un bon tampon à la Coupe du monde en tout début de match (rires). J’avais pas oublié mais je crois surtout que ça intervient après une bonne avancée collective donc c’est difficile de bien défendre dans ce cas là. J’ai pu en profiter mais il faut aussi souligner la performance de Staniforth pour nous faire avancer. Pour moi, il fallait juste courir vite et aplatir.