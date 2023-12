Longtemps accrochés sur leur pelouse de Pierre-Fabre, les Castrais ont fait craquer les Lyonnais aux alentours de l'heure de jeu. Grâce à un exploit personnel de Santiago Arata, les Tarnais ont pris leurs distances pour finalement s'imposer 29-14 contre le LOU, bonus offensif en prime.

S'ils ne sont pas toujours les plus emballants, ils ne sont pas loin d'être les plus efficaces. Face au Lou en difficulté pour le moment cette saison, Castres a retrouvé la victoire et continue d'être invaincue à domicile. Les joueurs de Jéremy Davidson n'ont plus perdu dans leur antre depuis le 18 février dernier et la réception de La Rochelle.

Une première mi-temps partagée

La défaite à l'extérieur contre Toulon avait fait du mal aux joueurs du CO. Le capitaine de cette équipe Mathieu Babillot souhaitait même après la rencontre "que tout le monde ferme sa gueule et retourne au travail". Une semaine plus tard pas de doute, ses coéquipiers l'ont écouté. Dangereuse d'entrée, la meilleure attaque du championnat a confirmé qu'elle était en forme. Julien Dumora inscrivait le premier essai de la rencontre après 12 minutes de jeu. Une entame de match parfaite où les Tarnais ne laissent que des miettes à des Lyonnais trop impuissants loin de leur base.

Mais ce samedi après-midi, le Lou avait à cœur de décrocher sa première victoire de la saison à l'extérieur. Pour sa première titularisation chez les pros, le jeune Valentin Simutoga, 20 ans, permettait à son équipe de revenir dans le match (20'). L'un des rares temps forts positifs pour des Rhodaniens qui vont encaisser un nouvel essai dix minutes plus tard. À cinq petites minutes de la pause, les joueurs de Fabien Gengenbacher ont craqué. Nathanaël Hulleu récupérait un bon ballon au pied pour aplatir et portait un nouveau coup au Lou (32').

"Un championnat de fou"

Sonné les Lyonnais n'ont jamais semblé en mesure de revenir dans cette rencontre. Au retour des vestiaires, les Castrais repartaient de l'avant et inscrivaient un nouvel essai par l'intermédiaire de l'uruguayen Santiago Arata (59'). Malgré l'absence annoncée cette semaine pour plusieurs mois des piliers, Quentin Walcker et de Matt Tierney, les Tarnais ont fait preuve de puissance lors de ce deuxième acte. Face à des Lyonnais trop indisciplinés qui n'ont plus gagné deux matchs consécutifs depuis le mois de février 2023, le CO a tranquillement fait tourner l'horloge. Au micro du diffuseur, le capitaine Mathieu Babillot avait le sourire : "Ça a été une semaine compliquée après notre défaite du week-end dernier. On savait qu'on allait recevoir une belle équipe de Lyon qui a tout donné notamment en première mi-temps. Il a fallu aller au combat et on l'a fait en allant chercher ce bonus offensif. Il faut rester humble. Le Top 14 c'est un championnat de fou donc c'est à nous de rester concentré pour continuer à enchaîner."

Les Tarnais auront à cœur d'obtenir une victoire pour leur entrée en Challenge cup face aux Gallois de Scarlets samedi prochain. Le Lou de son côté tentera de relever la tête contre les Anglais de Bristol en Champions Cup.