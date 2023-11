Grâce à ce succès bonifié face à Clermont, le Stade toulousain revient à hauteur de Castres ou encore du Stade français. En conférence de presse, Matthis Lebel et les Toulousains étaient satisfaits mais reconnaissent qu'ils peuvent et doivent encore progresser.

Matthis Lebel : "Nous sommes encore en rodage"

Sur la victoire bonifiée

Ce n'était pas un match facile. Les week-ends passent et se ressemblent. Il n'y a jamais de match facile, et ça ne l'était pas encore ce soir. Toutes les équipes veulent venir faire un coup à Toulouse.

On va retenir les cinq points et surtout le caractère pour aller chercher ce bonus à la fin du match. Après, nous sommes encore en rodage. Ils nous manquent encore deux ou trois ingrédients pour faire un match complet et pour ne pas laisser les équipes revenir dans le match.

L'analyse de son match au poste d'arrière

C'est toujours plaisant de réussir et d'apporter quelque chose à l'équipe. Les coachs jugeront ensuite les performances. Aujourd'hui, je m'éclate, j'ai plus de responsabilités. Je me sens plus impliqué dans le jeu mais si je dois encore faire de l'intérim à ce poste, j'ai encore beaucoup de travail et une grande marge de progression. C'est bien de se challenger.

Sans toujours briller, Toulouse arrive quand même à arracher le bonus offensif dans les dernières secondes de la rencontre face à de valeureux Clermontois.

Les difficultés du jour et un possible lien avec le retour tardif des internationaux

Ça peut expliquer beaucoup de choses mais on ne veut pas se trouver d'excuses. Le calendrier, nous le connaissions. Nous avons bien géré la saison pendant la Coupe du monde et il y a une phase de réadaptation qui nous laisse sur notre faim. Mais on a retrouvé un Stade toulousain qui a retrouvé des ambitions en termes de jeu.

Du doute avant le match ?

On dit qu'on a du temps parce que le championnat est long, mais quand tu regardes d'autres équipes faire carton plein, quand tu regardes le classement, tu te dis qu'il ne faut pas dormir très longtemps. Sur le contenu, c'est intéressant. Il faut garder le cap, et ne pas trop souffler non plus.

Laurent Thuery : "Faire mieux en défense, ce n'était pas compliqué"

Sur la défense, point positif du match

C'est mieux, mais après ce n'était pas compliqué. Après, j'ai en mémoire aussi la dernière action où on défend très bien sur notre ligne avant de récupérer le ballon pour repartir chez eux. Ça nous permet de récupérer le bonus offensif. C'est l'état d'esprit général qui a été bon. On lance aussi notre saison avec les joueurs qui sont rentrés de la Coupe du monde. C'est une bonne base de travail pour les semaines qui arrivent.

Point de bonus logique ou inespéré ?

Il y a un peu de tout ça. Nous avons eu beaucoup de déchets mais aussi beaucoup d'occasions. C'est bien d'un point de vue comptable, mais aussi sur l'état d'esprit. Pour la confiance, c'est parfait. Ce point de bonus est porteur d'espoir pour la suite.

Sur la charnière Dupont - Ramos

Ils ont été décisifs sur certaines actions, mais aussi un peu brouillons sur d'autres. À l'image de l'équipe. Il faut que les repères reviennent. Il faut qu'on s'accroche et qu'on garde cet état d'esprit.

Lucas Tauzin : "On s'en sort bien"

Sur la victoire bonifiée

Ça fait toujours plaisir, c’est la concrétisation du travail de l’équipe. On a su mettre les ingrédients. Il faut souligner ça justement. C’est très positif sur le plan comptable. Il y a encore des choses à améliorer.

Bonus offensif heureux ?

On s'en sort bien. On a mis les ingrédients, on a tenté des choses, malgré le déchet. On a essayé de se faire plaisir et d'envoyer du jeu. Ça ira de mieux en mieux au fur et à mesure de la saison.