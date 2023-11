Si Toulouse s'est logiquement imposé face à une équipe remaniée de Clermont, le Stade n'a pas dominé son sujet outre mesure. Santiago Chocobares sort du lot alors que Sébastien Bézy n'a pas su bonifier les attaques clermontoises.

Les Tops

Santiago Chocobares

Ugo Mola a retrouvé l'une de ses boussoles au centre de l'attaque toulousaine. Pour son grand retour sous le maillot rouge et noir, Santiago Chocobares a utilisé sa puissance et sa force physique pour marquer le premier essai de la partie suite à une offrande Thomas Ramos. Très utilisé sur les lancements de jeu toulousains, l'Argentin a une nouvelle fois prouvé qu'il était indispensable au centre du terrain.

Emmanuel Meafou

Le deuxième ligne toulousain a été le guide du pack toulousain. Peu dominants en conquête, les avants rouge et noir ont pu compter sur un grand Meafou. Dès la dixième minute, ses larges bras ont annihilé un maul dangereux de l'ASM à vingt-deux mètres de l'en-but toulousain. Comme à son habitude, le golgoth australien a fait des ravages balle en main et aurait même pu être à la conclusion d'un essai sur un en-avant litigieux en fin de premier acte.

Yérim Fall

Pour sa première sous le maillot jaune et bleu, le jeune ailier n'a pas failli. Loin de là. Auteur d'un bon grattage en début de match sur la première attaque d'envergure du Stade toulousain, Yérim Fall n'a pas pu faire parler son explosivité en attaque mais s'est montré exemplaire en défense. Le numéro 14 de l'ASM a notamment sauvé ses coéquipiers de deux essais potentiels sur des coups de pied judicieux tapés par Thomas Ramos. Dans le second acte, Fall aurait pu être à la conclusion d'un essai opportuniste mais le jeune ailier s'est écroulé dans l'en-but. Après arbitrage vidéo, Luc Ramos n'a pas récompensé l'effort de Yérim Fall; Enfin, Fall pourra sans doute se vanter d'avoir retourné Emmanuel Meafou sur un renvoi d'Anthony Belleau.

Les Flops

Irae Simone

Le capitaine clermontois a débuté sa rencontre avec un premier coup de pied aléatoire qui aurait pu amener une situation dangereuse pour Lucas Tauzin et les Toulousains. Friable en défense, Irae Simone a souvent été pilonné par les attaquants rouge et noir. En attaque, le Wallaby ne s'est pas montré très inspiré ni tranchant. Un bon coup de pied rasant est néanmoins à mettre à son actif. À la 58ème minute, le capitaine de l'ASM a commis une faute cynique en retenant par le maillot un Toulousain sur une contre-attaque rouge et noire. Son interception sur Thomas Ramos a au moins eu le mérite de relancer les Auvergnats, mais la prestation globale de l'Australien n'a pas été à la hauteur d'un déplacement chez le champion de France en titre.

Sébastien Bézy

Auteur de jeux au pied imprécis et qui n'ont pas mis assez de pression sur l'arrière-garde toulousaine. D'habitude accélérateur du jeu clermontois, le demi de mêlée jaune et bleu a notamment trouvé une touche directe juste après l'ouverture du score d'Anthony Belleau. En début de deuxième période, Bézy a trop voulu chercher la faute en envoyant des ballons sur des Toulousains hors-jeu. Non récompensé par l'arbitre de la rencontre, l'ancien toulousain n'a pas franchement brillé dans son ancien jardin.

Thomas Ramos

Le demi d'ouverture toulousain n'a pas semblé à l'aise avec le numéro 10 dans le dos. Thomas Ramos a notamment manqué une pénalité largement dans ses cordes et n'a pas été inspiré dans l'animation du jeu rouge et noir. L'arrière de formation n'était pas à son poste habituel mais sa passe interceptée par Irae Simone n'a pas plaidé en sa faveur.