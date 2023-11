Le Stade toulousain retrouve le chemin du succès ce samedi dans le cadre de la 8e journée de championnat. Face à Clermont, les Haut-Garonnais s’imposent (31-10). Les partenaires de Thomas Ramos ont su se montrer patients pour écarter des Auvergnats longtemps batailleurs. Et même arracher sur le fil un précieux bonus offensif.

Les Clermontois affichent très vite un visage très combatif dans cette partie. Avec du jeu au pied de pression et d’occupation très efficaces. La défense auvergnate prend à la gorge des Toulousains qui n’arrivent pas à développer leur jeu habituel. Pendant 25 minutes, Clermont empêche même Toulouse d’inscrire le moindre point, avec notamment un ballon volé par Tixeront et l’alignement clermontois sur une pénalité jouée en touche par les Haut-Garonnais (22e). Toutefois, sur l’un des temps forts toulousains, Santiago Chocobares - bien servi par Matthis Lebel sur une passe après contact - est à la conclusion de l’offensive des Haut-Garonnais. Il inscrit le premier essai de la partie (26e). Les locaux se paient bien dans ce premier acte car les Auvergnats les contraignent longtemps dans leur moitié de terrain. L'ouvreur Anthony Belleau rate même un drop juste avant la pause (7-3 à la mi-temps).

Sans toujours briller, Toulouse arrive quand même à arracher le bonus offensif dans les dernières secondes de la rencontre face à de valeureux Clermontois.

Le résumé \ud83d\udd3dhttps://t.co/UXXHEwbVD2 pic.twitter.com/vRabXNSPK7 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 25, 2023

Toulouse s’échappe, Clermont piétine

Dans le deuxième acte, les Toulousains manquent d’abord une pénalité bien placée. Puis respirent quand l’arbitrage vidéo indique qu’il n’y a pas de faute de Thomas Ramos sur une échappée de Yérim Fall tout près de l’en-but haut-garonnais (51e). Ensuite, ils valident quelque temps forts, notamment en fixant dans l’axe avant de ponctuer les offensives vers l’aile. En bout de ligne, Lucas Tauzin est ainsi servi par Matthis Lebel pour un nouvel essai toulousain (54e).Une pénalité de Ramos plus loin, le Stade toulousain semble s’être mis à l’abri (17-3, 62e). Mais il manque encore un peu d’huile dans les rouages de cette équipe et sur une offensive cafouillée, le Clermontois Irae Simone ramasse un ballon et boucle victorieusement la contre-attaque 70 mètres plus loin (17-10, 68e).

Le Stade toulousain arrache le bonus

Les batailleurs de Clermont peuvent reprendre espoir mais les locaux ne laissent finalement guère de suspense. Après une avancée de David Ainuu, Antoine Dupont alerte à nouveau Lucas Tauzin sur l’aile droite pour un nouvel essai (24-10, 70e). Clermont pousse alors pour réduire l’écart, mais ne score pas sur un temps fort. Notamment dans l’aspiration d’une mêlée dominatrice mais finalement sanctionnée d’une pénalité. Et en toute fin de partie, c’est Toulouse qui fait encore preuve de réalisme. Servi sur un pas par Alexandre Roumat, l’ouvreur Thomas Ramos déchire le rideau défensif des Auvergnats, fixe et glisse le ballon à l’intérieur pour Baptiste Germain. Pour un essai entre les perches. Synonyme de bonus offensif (31-10). Si le Stade toulousain a parfois manqué de continuité dans son jeu samedi soir – bien contrarié par d’ardents clermontois -, l’équipe haut-garonnaise finit par faire le plein de points dans cette rencontre. Un succès qui fait remonter l’équipe à la 6e place du classement, mais surtout 2e ex æquo avec quatre autres équipes, dans l’attente du match du Racing 92 face à La Rochelle ce dimanche soir. La semaine prochaine, le Stade toulousain ira défier le Stade français à Jean-Bouin. Dans le même temps, Clermont recevra dans son antre du Michelin le Racing 92.