De retour sur l'aile paloise, Thomas Carol a participé à la victoire pleine de courage de la Section face au Stade français (30-6). Les Vert et Blanc se sont dits vexés de leur prestation de la semaine passée.

Vous vous deviez une revanche sur l’engagement par rapport au match contre Bayonne. C’est chose faite ?

Nous nous le sommes dit toute la semaine. Nous étions très vexés du match que nous avons produit à Bayonne la semaine dernière. C’était impossible d’enchaîner deux mauvaises performances. Pour nous, c’était important de réagir surtout à la maison que nous voulons garder comme une place forte. Nous sommes très contents et fiers de cette victoire.

En défense, vous avez été impressionnants…

L’idée, c’était de montrer du caractère et de s’appuyer sur cette grosse défense. C’est ce qui nous a aidés à faire de grands matchs depuis le début de la saison. Nous ne prenons pas d’essai dans ce match et nous avons montré avec de grosses séquences que nous pouvions tenir longtemps proche de nos lignes.

Pau se bonifie contre le Stade français et redevient leader provisoire !



Le résumé > https://t.co/nkVLo24cn0 pic.twitter.com/jO4c9eO7Ea — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 25, 2023

Est-ce un match exemplaire ?

Sur l’engagement oui, je pense. Le Stade français est costaud, surtout devant et nous avons réussi à s’accrocher pour ne pas prendre d’essai. En mettant beaucoup de vitesse, en montant beaucoup plus vite, nous avons essayé de les embêter. Nous avons été très solidaires et connectés. Nous en sommes très fiers.

Vous avez souvent tenté des petits coups de pied dans les zones libres du second rideau. C’était vu à la vidéo ?

C’est un gros rideau alors s’il n’y a pas la place sur le premier rideau, il faut trouver ailleurs ! Oui, nous l’avions vu sur la vidéo et ça nous a plutôt souri. On prend !

Vous sentez une progression de l’engouement au Hameau ?

Depuis le début de la saison, nous sommes costauds à domicile et nous voulons nous appuyer sur ce public qui nous pousse. Il y a de plus en plus de monde au stade : encore plus de 13 000 personnes ce soir. Quand on tient des séquences longues comme cela et que nous entendons le public, ça nous donne un paquet d’énergie.

A lire aussi : Top 14 - Pau : touché aux cervicales, Reece Hewat est parti à l'hôpital passer des examens

Est-ce que vous êtes dans un stade de plénitude collective ?

C’est en train de venir. Nous le voyons surtout sur les attitudes : nous sommes très connectés, il n’y a pas un mec qui sort tout seul.

Personnellement, vous n’aviez pas joué depuis la première journée. Comment avez-vous vécu votre retour ?

Ça fait plaisir. Je suis super content de reprendre. C’est un peu plus facile quand il y a une équipe qui tourne bien. Ce n’était que du bénéfice. J’essaie de me glisser dans le groupe et ça s’est super bien passé.

Provisoirement, vous êtes en tête du Top 14…

Pour l’instant, nous ne regardons pas trop le classement. Nous voulons surtout voir du contenu. Nous savons que les résultats viendront ensuite si nous en avons.