Après un âpre combat, les Bayonnais sont venus à bout des Palois sur le score de 35-16. Coup double pour les Basques qui prennent le bonus offensif face au voisin. Coup d'arrêt, en revanche, pour la Section paloise qui connaît son deuxième revers de la saison et ne prend pas la tête du Top 14.

Ce samedi après-midi, le stade Jean-Dauger, plein comme un œuf et chantant la Peña Baiona à toutes berzingues à l'entrée des joueurs sur la pelouse, voyait s'affronter l'Aviron bayonnais et la Section paloise pour le compte de la septième journée du Top 14. Si les deux clubs viennent du 64, le département des Pyrénées-Atlantiques, il ne s'agissait pas d'un derby à proprement parler. Tout d'abord parce que les Basques ont leurs ennemis héréditaires biarrots dans la tête et, aussi, parce que la rivalité entre la préfecture et la sous-préfecture n'est pas historique. Ainsi, l'avant-match n'a pas été escorté de petites phrases assassines qui font le sel des plus grands derbies du rugby français. Avant cette rencontre, ce sont deux questions sportives qui se posaient : Pau allait-il gagner à Bayonne et, ainsi, prendre seul la tête du classement ; l'Aviron allait-il enfin gagner à la maison face à la Section, une première depuis 2005 ?

En début de partie, l'idée de voir Pau dominer le Top 14 en fin de soirée à la suite de la défaite du Stade français face au Racing 92 dans le derby francilien - un vrai celui-ci - prenait de l'ampleur. C'est que les hommes de Sébastien Piqueronies, réalistes, venaient marquer à deux reprises (3-0, 5e ; 6-0, 8e) dans les dix premières minutes de jeu grâce au pied de son serial buteur anglais Joe Simmonds. Un lancement de match parfait pour la Section tandis que les Bayonnais n'y arrivaient pas... jusqu'à la première mêlée du match, brillamment remportée (12e). Grâce à cela, la machine basque se lançait et, sur l'action suivante, les locaux ne passaient pas loin d'aller à l'essai, mais Guillaume Ducat se mettait à la faute de manière trop flagrante face à Camille Lopez et écopait d'un carton jaune (13e). Dans la continuité, après la touche de Vincent Giudicelli, c'est l'Argentin Lucas Paulos qui inscrivait le premier essai du match en force (7-6, 16e). Ainsi, Bayonne prenait l'avant au score.

Bayonne porté par ses gros

Devant au score, l'AB continuait de dominer et passait à un rien de marquer un nouvel essai, cette fois par Uzair Cassiem. Malheureusement, alors qu'il avait percé avec l'aide d'Arthur Iturria à la suite d'un nouveau super lancer de Vincent Giudicelli, il a laissé la ballon s'échapper en tendant le bras pour aplatir (25e). Récupérant le ballon dans la foulée, Joe Simmonds, au lieu de dégager le cuir au pied, enclenchait une contre-attaque mise en musique par Emilien Gailleton. De l'autre côté du terrain, finalement, Guillaume Rouet se sacrifiait pour stopper l'action et écopait à son tour d'un carton jaune (25e). Cette fois, par contre, les conséquences n'allaient pas être les mêmes.

Alors que la Section avait encaissé un essai juste après cette mise en infériorité numérique, Bayonne profite d'abord d'un écran palois pour récupérer la possession et retourner dans le camp béarnais. Ensuite, si la première touche, pas droite, était un échec, la deuxième, lancer pour Pau, arrivait dans les mains locales. Les Basques, déchaînés, partaient alors à l'attaque avec leurs avants et c'est Pierre Huguet, avec le soutien de Thomas Ceyte, qui passait la ligne en force (14-6, 31e). Avec la pénalité marquée par Camille Lopez quelques minutes plus tard (17-6, 35e), l'Aviron terminait son infériorité numérique en ayant inscrit dix points sans en encaisser ! Avant la pause, et après une tentative de drop ratée de Camille Lopez (38e), Pau revenait cependant à huit longueurs (17-9, 43e) et restait menaçant. "Il faut moins se mettre à la faute parce qu'on leur donne des points trop facilement", résumait Arthur Iturria avant de regagner son vestiaire au micro du diffuseur.

Un début de seconde période fatal aux Palois

Dès la reprise du jeu, les Bayonnais mettaient de la vitesse dans les transmissions et à la suite d'une percée de Thomas Ceyte investissaient les 22 mètres de la Section paloise. Dépassés par la puissance des avants de l'Aviron, les Béarnais cédaient donc d'entrée quand l'Italien Federico Mori, après une fixation dans l'axe, était décalé sur la gauche par Camille Lopez (24-9, 44e). Pau, cependant, réagissait du tac au tac sur une mêlée jouée à 5 mètres de l'en-but basque : Joe Simmonds trouvait Samuel Ezeala qui, lancé, venait transpercer la défense locale (24-16, 47e). Il s'agissait là, mais on ne le savait pas encore, des derniers points marqués par les joueurs du Béarn dans cette partie.

Par la suite, Camille Lopez aggravait le score au pied (27-16, 52e) alors que l'Argentin Rodrigo Bruni, de deux grattages magistraux réalisés à quelques mètres de son en-but (55e, 62e), venaient éteindre les dernières velléités paloises. Finalement, après un grattage d'Arthur Iturria (74e) sur la ligne des 40 mètres des Palois, Camille Lopez tapait une pénaltouche et Guillaume Rouet, à la suite d'un maul parfait, venait inscrire l'essai du bonus offensif (32-16, 76e). Un succès bonifié parachevé par une pénalité de plus de 50 mètres inscrite par Gela Aprasidze (35-16, 81e) après la sirène. "Ce soir, on n'y était pas, tout simplement, regrettait ensuite Lucas Rey, talonneur de la Section. On a été dominés du début jusqu'à la fin. Il nous a manqué beaucoup d'agressivité." Avec cette victoire, Bayonne met donc fin à une impressionnante et vertigineuse série de huit matchs sans victoire face à Pau en Top 14. Surtout, les Basques l'emportent à Jean-Dauger pour la première fois contre les Béarnais depuis septembre 2005 et reste invaincu à domicile depuis leur retour dans l'élite au printemps 2022.

Au classement, aussi, cette victoire à cinq points fait du bien aux Bayonnais qui s'éloignent de la zone de relégation. "On est portés par un public énorme ici à Jean-Dauger, mais on ne peut pas espérer que cela. Construisons et essayons d'avancer. Si on fait le yo-yo, un jour cela va se retourner contre nous", lançait Camille Lopez une fois la victoire actée. L'opération victoire à l'extérieur commencera le week-end prochain à Lyon tandis que Pau, qui ne prend pas la tête du Top 14, mais reste bien classé au sommet de la hiérarchie, jouera le Stade français dans un choc au sommet de notre Championnat.