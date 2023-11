Samedi, Pau va tenter de se racheter de son match contre Bayonne et défiant le Stade français. Les Béarnais doivent se rassurer dans l'engagement face à une des équipes les plus solides du championnat.

Sans pour autant remettre le début de saison de Pau en question, la défaite de la Section paloise sur la pelouse de Bayonne a fait mal. Pourtant irréprochables jusqu'alors, les hommes de Sébastien Piqueronies ont réalisé leur premier gros faux pas de la saison, en pêchant dans la combativité et l'engagement à Jean-Dauger. Étonnant au vu de la forme des Vert et Blanc, mais aussi compte tenu du contexte général : celui d'un derby. Malgré la rivalité régionale entre les deux équipes les Béarnais ont eu tout faux et repartent avec zéro point d'un match de Top 14 pour la première fois de la saison. "C’est surtout la manière de perdre ce match qui a été compliquée, reconnaît le deuxième ligne Mickaël Capelli. Nous avons vraiment manqué d’intensité. Nous n’avons pas du tout contrôlé le jeu et avons passé 80 minutes à subir le match et les impacts. Nous sommes un groupe jeune, qui a encore beaucoup à apprendre".

\ud83c\udfaf Camille Lopez, auteur de quinze points lors de la victoire des siens face à la Section paloise, a rendu un hommage appuyé à ses avants.



Ses impressions > https://t.co/ATPogOs9an pic.twitter.com/iDYloONJBp — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 19, 2023

Cette défaite est-elle alors le signe d'un relâchement, de la part d'une équipe qui semble marcher sur l'eau depuis août et que personne ne voyait être placée aussi haut dans le classement actuel ? Une hypothèse réfutée de toute part au sein du club. "Nous avons excessivement conscience de qui nous sommes, clame Sébastien Piqueronies. Être à la Section paloise, c'est d'abord assurer de devoir survivre et ensuite, c'est d'avoir une âme de défi. L'ambition de tout le monde est enfin d'arriver à qualifier l'équipe un jour. D'abord l'humilité de survivre et ensuite avoir une ambition commune." Entre ambition et humilité, les Palois ne devront pas oublier un peu d'ego. Celui qui pourrait conduire à une rébellion lors du match contre le Stade français.

Une mêlée à relever

Une rencontre qui reste un choc entre deux des meilleures équipes de ce début de saison et qui est un gros défi pour Pau. Paris possède un des packs les plus dominateurs du championnat, avec notamment une conquête impressionnante, qui était déjà la meilleure de la saison dernière. La mêlée des soldats roses a par exemple de quoi faire peur surtout que Pau s'est montré quelque peu en difficulté sur ce domaine face à Bayonne le week-end dernier. Pour la deuxième fois de la saison, le staff a dû prendre la décision de sortir le pilier Facundo Gigena avant la 30e minute du match. "Je ne suis pas du tout inquiet, défend pourtant Piqueronies. J'observe que nous avons tout de même fait cinq de nos six premiers matchs cohérents sur ce secteur. Nous sommes capables d'être bons et non-pénalisés. Je crois fort en la mêlée de la Section paloise."

Top 14 - La mêlée de Pau a subi à Bayonne Icon Sport - Icon Sport

Pour ce qui est de Gigena, le manager justifie : "Facu' arrive d'une autre culture, d'un autre championnat. Il faut qu'il s'acclimate. C'est un joueur qui met énormément d'énergie hors mêlée et peut-être qui lui en manque un peu pour l'effort collectif. À l'entraînement, c'est l'un des mieux placés dans le secteur." Contre le Stade français et son pack énorme, l'occasion de se racheter est donc belle. Piqueronies sourit : "Samedi, ce sera un test de caractère. Comme si ce match était programmé et presque fait exprès. Je sens mes joueurs vexés et je sais qu'ils travaillent beaucoup. J'ai confiance en tout ce qu'ils font et je sais qu'ils ont été déçus d'eux-mêmes, de leur non-maîtrise et leur manque d'engagement. J'attends de voir l'évaluation de samedi." L'examen semble décisif pour leur avenir.