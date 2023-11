La Section paloise a surclassé de pâles Parisiens avec un jeune ailier Théo Attissogbe en pleine réussite. Le pilier gauche tongien Siegfried Fisi'ihoi fut plus que solide, Joe Simmonds impeccable dans son rôle de chef d’orchestre. Côté parisien, difficile de distinguer quelqu’un...

Les tops

Siegfried Fisi'ihoi

Le pilier gauche tongien de Pau avait peu joué la saison dernière. Il fut un des fers de lance du pack palois samedi soir. Ce vétéran qui a pas mal roulé sa bosse a fait du bon boulot pendant 52 minutes, et ce dans tous les aspects du jeu, des plus statiques au plus virevoltants.

Joe Simmonds

On aurait du mal à trouver une fausse note dans la partition de l’ouvreur anglais venu d’Exeter à l’intersaison. Un calme à toute épreuve, une panoplie à peu près complète et une capacité à faire avancer son équipe nous ont fait comprendre pourquoi cette Section-là est en train de s’installer dans le Top 6.

Pau se bonifie contre le Stade français et redevient leader provisoire !



Théo Attissogbe

Le champion du monde des moins de 20 ans s’est montré tout simplement démoniaque pour l’adversaire. En première période, il se permit une action à trois crochets successifs salués par les "olé" de la foule. Puis après le repos, on se souvient d’une autre séquence qu’il bonifia par une passe après contact à une main, puis bonifia encore d’un petit coup de pied à suivre. À son sujet : une seule question, où va-t-il s’arrêter ?

Les flops

Brad Weber

Que dire ? Sinon que l’on attendait mieux de ce demi de mêlée néo-zélandais 18 fois sélectionné chez les All Blacks. Peu de différences sur initiatives personnelles, peu de gestes décisifs et cette incompréhensible décision sur une pénalité qu’il joua rapidement pour taper tout de suite directement en touche.

Joe Marchant

Ce n’était pas le genre de matchs qui aurait pu le faire briller naturellement. Alors, on attendait du centre du XV de la Rose, quelque chose de plus incisif, quelque chose qui aurait de l'allure. On le sentit annihilé par la défense paloise presque du début à la fin.