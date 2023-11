Patrice Collazo regrettait qu'Oyonnax soit parvenu à enfermer son équipe en deuxième période et la facilité avec laquelle les Oyomen avaient pu marquer. Mais il retient aussi les améliorations de son équipe sur certains secteurs clés comme la touche ou la mêlée.

Quelle est votre analyse sur ce match ?

On a perdu la guerre du territoire et de l'occupation en deuxième mi-temps. L'équipe s'est exposée. On s'est mis en danger. Quand on a réussi à ressortir, nous nous sommes beaucoup usé. Cela nous met "dedans" à la fin. On entre dans l'en-but d'Oyonnax mais malheureusement, on ne marque pas. Ce que je retiens, c'est qu'en peu de temps, on a retrouvé une touche et une mêlée conquérante. On a fait de bonnes séquences. On va chercher un bonus à la fin, chose que l'équipe n'avait pas pu faire la semaine dernière. On a eu confiance dans notre engagement, on marque dès le début. Oyonnax est une équipe avec des certitudes, qui pose des problème à tout le monde. On prend deux essais trop facilement sur des coups de pied dans la profondeur mais on a été engagé en défense. On a solutionné des choses.

Qu'est-ce qu'il a manqué pour que ces bonnes séquences se traduisent en points ?

On a manqué un peu de patience, peut-être. On n'a pas maîtrisé notre stratégie dans notre camp. Oyonnax nous a enfermé dans un coin du terrain et nous n'avons pas su nous en sortir.

Dès lors, quels seront les prochains axes de travail pour votre groupe ?

Dans un premier temps, je voulais reprendre les basiques de l'ADN de Montpellier. Pour ce match, on avait demandé de l'engagement et de la discipline. On l'a eu. Il nous a manqué l'exécution technique. On va à Bayonne la semaine prochaine, il faudra prendre des points, ce n'est pas le meilleur endroit pour se relancer, c'est certain.

Malgré l'apport de leur nouveau staff avec à sa tête Bernard Laporte et Patrice Collazo, les Héraultais ont échoué à se défaire d'Oyonnax.



Chaque match a une problématique différente. J'ai trouvé M. Charabas cohérent, la défaite ne se joue pas sur l'action qui amène la blessure d'Arthur Vincent et le carton jaune de Farrell. On ne peut pas tout changer en deux coups de baguettes magiques. La tâche est immense, je ne suis pas pour positiver. On connaît les points à travailler : être bon sous pression et rester lucides.

On a vu Bernard Laporte sur le terrain avant le match. Etait-il là pour superviser l'échauffement ?

Bernard Laporte n'était pas sur la pelouse à l'échauffement pour superviser. Il ne supervise pas. Il a besoin de "sentir" les mecs. C'est un technicien. On a l'image de l'ancien président de la FFR mais il a besoin d'être dans le vestiaire avec les mecs. Il a une légitimité pour dire des choses techniques.