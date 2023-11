Le technicien aindinois était ravi du bon coup réalisé par ses hommes à Montpellier. Pas question pour autant de s'enflammer malgré la très belle copie livrée par ses hommes et la première victoire ramenée de l'extérieur.

Qu'avez-vous le plus apprécié ce soir ?

J'ai tout aimé ! Les gens ont dû s'inquiéter lorsqu'ils nous ont vu encaisser un essai au bout de seulement deux minutes mais on a eu la force de caractère de vite "switcher" et passer à l'action d'après. Notre première période était vraiment maîtrisée. Elle se termine sur un score de 14-14 mais j'ai vraiment eu un sentiment de maîtrise. On a très bien géré la période à 13 et ça a été une des clés du match. On a trouvé des solutions chaque fois que nous avons eu un problème lors de ce match et c'est très encourageant.

Sur vos quatre essais, vous en marquez trois en usant de jeu au pied. Est-ce que c'était prévu ?

Oui, on avait bossé ça. On sait que les en-buts ici sont très profonds, ça donne un peu de marge pour exploiter le jeu au pied derrière la défense. On veut être une équipe qui s'adapte aux conditions, aux adversaires. On a su bien profiter de cet aspect-là.

Le fait de ne pas avoir encaissé de points lorsque vous étiez en infériorité numérique a-t-il été un des tournants du match ?

Je pense que cela a donné de la confiance aux joueurs. Cela nous a prouvé que si on reste ensemble, on est capable de bien défendre. Ensuite on a su saisir nos opportunités. Franchement, difficile de ne pas être content de ramener cette première victoire à l'extérieur cette saison.

Malgré l'apport de leur nouveau staff avec à sa tête Bernard Laporte et Patrice Collazo, les Héraultais ont échoué à se défaire d'Oyonnax.



Vous avez aussi parfaitement maîtrisé la deuxième mi-temps...

C'est le jeu qui voulait ça. Une fois de plus, on cherche à s'adapter aux situations. On se demande : "Ok, on a pris le lead, qu'est ce qu'on fait maintenant ?" Sur nos derniers matchs à l'extérieur on avait l'impression de ne pas avoir joué ensemble. Ce soir, on s'est concentré sur nous. On a oublié "le bruit" qu'il y avait autour de ce match, les rumeurs sur le staff de Montpellier. Nous étions vraiment focus sur nous. C'était difficile de ne pas entendre le bruit autour de ce match mais nous nous ne voulions pas nous déplacer pour faire le nombre. On voulait se mettre une certaine pression. Nous prouver que ce n'était pas tout que d'être là. Qu'on avait le droit de prétendre à un résultat. Les quatre points sont bons à prendre, ils nous donnent de la confiance mais ce n'était pas une finale non plus. Avoir gagné n'est pas une fin en soi, ça nous donne du confort pour la semaine prochaine.

Quid de Jonathan Ruru, qui a été très bon ?

Toutes les semaines, il est en maîtrise. Au début, ce n'était pas facile car apprendre un nouveau projet de jeu n'est jamais facile mais il s'améliore à chaque sortie.