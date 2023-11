Thomas Darmon, montpelliérain pur sucre, s'est voulu rassurant même si la déception d'avoir perdu ce match contre Oyonnax était bien réelle.

"Tout n'est pas à jeter ce soir. Oyonnax a été réaliste. Les Oyomen marquent deux essais chirurgicaux, bravo à eux. On est un peu sous pression, il fallait absolument gagner ce soir. On s'est mis à douter car ils ont marqué à chaque incursion dans notre camp. On peut dire clairement ce soir que l'on joue le maintien. Il n'y a plus de secret. Chaque match sera important. On va continuer à bosser avec notre nouveau staff. Il y a eu de bonnes choses ce soir. On a été performants sur des secteurs où nous étions en perte de vitesse récemment donc c'est positif."

Malgré l'apport de leur nouveau staff avec à sa tête Bernard Laporte et Patrice Collazo, les Héraultais ont échoué à se défaire d'Oyonnax.



Le résumé > https://t.co/DDKBIK6UBi pic.twitter.com/7Hx6DnH98c — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 25, 2023

"C'est une situation dure à vivre, on se sent un peu impuissant. J'ai déjà connu pareille situation à Montpellier. Nous nous en étions sortis et on fera pareil."