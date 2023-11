En hommage et en soutien à la famille de Thomas, ce jeune rugbyman tué ce week-end à Crepol alors qu'il s'amusait lors de la fête de son village, la Fédération française de rugby a communiqué. Il a été décidé qu'une minute de silence sera observée sur toutes les pelouses de France ce week-end.

Les hommages au jeune Thomas, tué ce week-end lors de la fête de son village, Crépol (Drôme), se sont multipliés. Après la première prise de parole de Philippe Saint-André, les stars du XV de France, Antoine Dupont, Gregory Alldritt ou encore Baptiste Serin ont également partagé leur soutien. Désormais, c'est la FFR qui a emboîté le pas. "À nouveau, la FFR tient à exprimer sa sincère compassion à la famille de Thomas, à ses coéquipiers, au club ainsi qu’à l’ensemble de la communauté de Crépol, éprouvée par cet événement tragique. Nos pensées accompagnent chacun d’entre eux en cette période de deuil profond qui appelle au recueillement", a communiqué la Fédération.

Florian Grill avait déjà affirmé son soutien sur sa page Facebook. "C’est tout le rugby qui est en deuil et qui salue Thomas en même temps que toute la nation. Plus que jamais les valeurs de respect et fraternité que le rugby porte en lui sont essentielles à la société. Thomas les incarne plus que jamais".

Alors, la fédération a également annoncé dans son communiqué qu'une minute de silence sera observée sur toutes les rencontres de rugby qui se tiendront ce week-end.