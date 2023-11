Fruit d'une intersaison où Franck Azéma a débarqué avec son recrutement, l'USAP possède dorénavant une profondeur d'effectif permettant aux Catalans d'envisager les rotations avec plus de sérénité. C'est d'ailleurs depuis le retour des nombreux mondialistes que le club s'est redressé; un turnover payant qui pourrait se poursuivre ce week-end à Bordeaux-Bègles. Explications.

S'extirper de la dernière place enfin ! Un classement qui collait aux Usapistes depuis la première journée et une défaite inaugurale face au Stade Français inconfortable pour la suite. Depuis, le tir fut largement rectifié avec ces fameux points au compteur si attendus. Deux succès en trois rencontres, une prestation honnête à Toulouse qui méritait d'être récompensée sur la fin d'un bonus défensif, autant de signes démontrant que les hommes de Franck Azéma ont tordu le cou à une certaine défiance.

Tout cela implique une conjoncture nouvelle, sur laquelle le club compte bien rebondir après des semaines tumultueuses et un faux départ crispant. L'apport significatif de certains cadres assure l'émulation à tous les postes. Au détriment parfois d'éléments considérés comme essentiels tels que Tristan Labouteley. Titularisé les cinq premières journées du championnat, le deuxième ligne fut sacrifié sur l'autel du turnover et d'un renforcement spectaculaire à son poste, en l'occurrence de l'ex-toulonnais Mathieu Tanguy et du Champion du monde Sud-Africain Marvin Orie, excusez du peu.

Exciter les consciences

Le natif de Mont-Saint-Martin s'inscrit dans cette démarche et joue le jeu comme il l'explique : "Personne dans l'équipe n'est installé, cela pousse chaque gars à performer sur le terrain. La place, elle se gagne selon tes prestations et ce que tu peux apporter au groupe et le club aura besoin de toutes ses forces vives pour parvenir à ses objectifs." Avec une cohabitation à gérer dont il s'acquiesce volontiers : "On échange beaucoup ensemble au quotidien. Marvin a gagné le titre suprême, c'est très inspirant. Mathieu, je le connais très bien puisqu'on s'est côtoyé plus jeune en sélection. Du coup, le niveau monte et c'est vraiment bénéfique."

Une situation à hiérarchiser parfois pour le manager Franck Azéma qui en connaît un rayon sur le sujet après ses passages à Clermont et Toulon. Un savoir forcément utile, alors que Tristan Labouteley vient tout juste d'être prolongé deux saisons, une marque de confiance appréciable alors que le doute peut parfois vous habiter, il précise : "Franck voulait du monde partout, pour apporter la fraîcheur nécessaire quand le contexte l'impose. Il veut tendre vers cette continuité, peu importe qui honorera le maillot quand les 23 seront sur la feuille de match." Sachant que le talentueux Posolo Tuilagi, l'expérimenté Shahn Eru, le solide Victor Moreaux et les jeunes prometteurs Bastien Chinarro et Taniela Ramasibana complètent le profil.

Avec deux déplacements consécutifs (Bordeaux-Bègles et La Rochelle) pour les Catalans à dompter, le staff des Sang et Or procédera à une revue d'effectif indispensable afin de mettre en éveil des garçons adhérant au discours prôné tout en acceptant le jeu des chaises musicales. Il en va de la vie de groupe et du maintien d'une cohérence vitale pour la suite. Alors que le manager général déclarait à l'intersaison vouloir : "percevoir des choses pour se situer dans notre rugby et ne pas se mentir. Ce niveau l'exige, et on attendra de chaque joueur l'enthousiasme nécessaire pour remplir sa mission." Une embellie à instaurer en tout cas, le plus longtemps possible.