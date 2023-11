Convoqué devant la commission de discipline après un geste jugé dangereux sur Antoine Dupont lors de Toulouse-Perpignan, Alivereti Duguivalu connaît sa sanction. Le centre ou ailier de l'Usap a été suspendu trois semaines.

L'Usap devra faire sans Alivereti Duguivalu lors des trois prochaines semaines. Ce mercredi, le Fidjien a été suspendu trois semaines par la commision de discipline après sa charge coude en avant sur Antoine Dupont le 11 novembre dernier. Après arbitrage vidéo, le joueur de 26 n'avait été sanctionné "que" d'un carton jaune.

Néanmoins, les commissaires de citation avaient décidé de convoquer le Catalan. Après analyse, le communiqué est tombé : "M. Alivereti Duguivalu a été reconnu responsable de "jeu dangereux" et plus particulièrement de "percuter ou charger un adversaire avec le coude ou l'avant-bras". C'est le dégré moyen de l'échelle de gravité qui a été retenu, soir une suspension de 6 semaines, mais qui a finalement été réduite à 3 : "Après prise en compte des circonstances atténuantes (expression de remords, jeunesse et inexpérience, reconnaissance de la culpabilité, conduite avant et pendant l’audience, le casier disciplinaire vierge et expression de remords), la sanction a été réduite de 3 semaines."

Duguivalu va manquer deux matchs de Top 14

Après avoir pris connaissance du verdict, l'Usap a directement souhaité voir son centre bénéficier du HCP (Head Contact Process), ce qui devrait lui permettre de diminuer sa sanction d'une semaine. Au final, Duguivalu devrait manquer les deux prochains déplacements de Perpignan, à Bordeaux et à La Rochelle. Si le HCP porte ses fruits, le centre sera de retour pour la première journée de Challenge Cup.