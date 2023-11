Contre Montpellier, Jake McIntyre a réalisé un grand match. Au-delà de son animation et de sa passe au pied, on retiendra surtout son sauvetage dans l'en-but, lorsque Arthur Vincent n'avait plus qu'à aplatir. Dans La Troisième Mi-temps, nos journalistes ont loué la ténacité de l'ouvreur australien.

Un match important pour le maintien s'est disputé entre deux équipes qui ont connu un début de saison pauvre en points le week-end dernier. Perpignan a reçu Montpellier. Les Catalans se sont imposés sur le score de 23-16. Grâce à leur deuxième succès de la saison, ils devancent désormais leurs adversaires du week-end au classement, où ils occupent la treizième place. Toutes les vidéos de La Troisième mi-temps À l'Usap, un joueur s'est distingué. Il s'agit du demi d'ouverture australien Jake McIntyre. Dès les premières minutes du match, il a sauvé un essai pourtant tout fait d'Arthur Vincent. C'est aussi lui qui a délivré une sublime passe au pied pour qu'Alistair Crossdale aille inscrire l'essai de la victoire. Une performance saluée dans La Troisième Mi-temps.