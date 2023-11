L’ancien entraîneur des skills de Montpellier a saisi le conseil de prud'hommes mi-novembre. Il demande à son ancien employeur, le MHR, une requalification de son départ du club en licenciement, et 268 000 €.

C’est à la mi-juillet 2023 que Bruce Reihana (47 ans) a quitté le Montpellier Hérault Rugby, où il officiait depuis deux ans en tant qu’entraîneur des skills, de la technique individuelle et du jeu au pied. Son départ ? L’entraîneur, sous contrat jusqu’en juin 2024, l’a fait dans un certain anonymat, puisque le MHR n’a jamais communiqué officiellement là-dessus. Pourtant, il ne figure plus dans l’encadrement du club héraultais et officie depuis le 30 juillet dernier en Corrèze, où il est responsable de l’attaque de Brive.

Selon nos informations, le 15 novembre dernier, l’ancien arrière international (2 sélections avec les All Blacks) a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Il souhaite, dans un premier temps, être convoqué devant le “bureau de conciliation et d’orientation”, dans le but de trouver un accord avec son ancien employeur, pour mettre fin à la procédure sans passer par l'audience de jugement.

"Prise d'acte” de la rupture du contrat de travail

Reihana a quitté le MHR l’été dernier, via une “prise d’acte de la rupture de son contrat de travail”. Cette procédure permet à un salarié de rompre son contrat de travail, lorsqu'il estime que le comportement de son employeur rend impossible la poursuite de leur relation contractuelle. La prise d'acte est possible lorsqu’un salarié constate des manquements graves de son employeur (harcèlement, non-paiement du salaire, modification du contrat de travail sans l’accord du salarié…).

C’est sur ce dernier point que repose l’essentiel de la procédure intentée par le Néo-Zélandais. Dans un courrier daté du 15 juillet 2023, à l’attention de Mohed Altrad, que nous avons pu consulter, Reihana stipule : “Vous avez annoncé, par voie de presse, à plusieurs reprises, mon remplacement. Vous avez décidé de me rétrograder et de me confier des tâches qui ne font pas partie de ma mission. Vous avez changé les termes de mon contrat de travail sans mon accord.”

Reihana demande 268 000 €

Le 30 mai 2023, au cours d’une interview donnée sur notre site internet, Rugbyrama.fr, Mohed Altrad annonçait, en effet : “Benoît Paillaugue revient au club et prendra la place de Bruce Reihana”. Le 4 juillet dernier, dans un article paru sur son site internet et intitulé “Saison 2023/2024 : l’organisation sportive détaillée”, le club confirmait l’arrivée de Benoit Paillaugue qui “aura la charge de l’animation offensive et collaborera avec Jean-Baptiste Elissalde auprès des pros”. Cependant, le MHR annonçait, une ligne plus tard, “Bruce Reihana sera lui en charge des skills pour les joueurs professionnels et pour le centre de formation”. C’est la dernière trace publique de l’entraîneur dans la communication du club héraultais.

Aujourd’hui, le technicien souhaite qu’il y ait une “requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement”. Il demande aussi 268 000 €, répartis ainsi : 158 563,58€ de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD, 50 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 50 000 € d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, 4 500 € relatifs à ses primes (déménagement et billets d’avion) et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (qui permet au juge de condamner la partie perdante à verser, à l’autre partie, une indemnité destinée à couvrir l'ensemble des frais exposés et non compris dans les dépens).

“Un grand club se reconnaît à la parole tenue. Ce n’est pas le cas de Montpellier” a réagi l’avocat de l’entraîneur, Maître Olivier Couleau, que nous avons contacté mercredi soir.